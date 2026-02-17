قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
نيابة عن الرئيس السيسي.. رئيس الوزراء يغادر إلى واشنطن للمشاركة في الاجتماع الأول لـ "مجلس السلام"
الرئيس السيسي يتلقى اتصالاً هاتفياً من أمير منطقة تبوك للتهنئة بشهر رمضان
مفتي الجمهورية يهنئ الرئيس السيسي والشعب المصري بحلول شهر رمضان
طائرات الدرون تضيء سماء الحسين والأزهر في أولى فعاليات دولة التلاوة الرمضانية
بعد حلوان.. تعذر رؤية هلال شهر رمضان في مرصد جنوب أسوان
السودان يعلن غدا الأربعاء أول أيام شهر رمضان
بعد استطلاع هلال رمضان.. أمين الإفتاء يوضح فضل أيام شهر الصيام
رئيس الوزراء يهنئ الشعب المصري بحلول شهر رمضان المبارك
الخميس أول أيام شهر رمضان المبارك في مصر
الأرصاد: غدا طقس شديد البرودة ليلا والصغرى بالقاهرة 12
دار الإفتاء: بعد غد الخميس أول أيام شهر رمضان المبارك
صديق الأمس منافس اليوم .. سيراميكا كليوباترا يضيف الثاني في الزمالك بصاروخية بلحاج
الثقافة تحتفي بمواهب مشروع «اعرف مبدع وارسمه" بقصر روض الفرج

فعاليات ثقافية وفنية
فعاليات ثقافية وفنية
جمال عاشور

شهد قصر ثقافة روض الفرج يوما ثقافيا فنيا في ختام مشروع "اعرف مبدع وارسمه" الذي أقامه فرع ثقافة القاهرة، ضمن أنشطة الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة اللواء خالد اللبان، وفي إطار برامج وزارة الثقافة.

جاء الحفل بحضور الدكتورة ابتهال العسلي مدير عام فرع ثقافة القاهرة، والكاتب عبده الزراع، والكاتبة نجلاء علام رئيس تحرير مجلة "قطر الندى"، والكاتبة منال السيد، وأماني شاكر مدير عام الإدارة العامة للمكتبات، ومحمد الشحات مدير قصر ثقافة روض الفرج.

استهلت الفعاليات بافتتاح معرض فني ضم أعمال الأطفال المشاركين في الورش الثقافية والفنية التي أُقيمت ضمن المشروع منذ يوليو الماضي، أعقبه عرض فيلم وثائقي تناول فكرة المشروع وأهدافه ومراحله التنفيذية.

كما عقدت ندوة تعريفية بالمشروع، استهلتها الدكتورة ابتهال العسلي بكلمة رحبت خلالها بالحضور، مؤكدة أن المشروع يهدف إلى تنمية الإبداع والخيال لدى الأطفال، ونشر الوعي الثقافي من خلال تعريفهم برموز مصر من المبدعين في المجالات الثقافية والفنية والعلمية، بما يسهم في بناء جيل واع بقيمه ورموزه الوطنية. وأشارت إلى أن نجاح المشروع جاء ثمرة تضافر الجهود بين فرق العمل بالفرع والمواقع الثقافية المختلفة.

وأعرب الكاتب عبده الزراع عن سعادته بالمشاركة، مشيدا بفكرة المشروع وروح العمل الجماعي التي ظهرت خلال تنفيذه، ومؤكدا أهمية دور المشرف الثقافي في اكتشاف المواهب واحتضانها، لافتا إلى تجربته الشخصية كأحد رواد قصور الثقافة في صغره وما كان لذلك من أثر في مسيرته الإبداعية.

من جهتها، تناولت الكاتبة نجلاء علام دور مجلة "قطر الندى" في دعم المواهب الشابة والتعريف بأعلام مصر في مختلف المجالات، مشيرة إلى أن فكرة المشروع تتسق مع توجهات المجلة في إبراز النماذج الملهمة للأجيال الجديدة.

وتحدثت الكاتبة منال السيد عن نشأة فكرة المشروع، موضحة أنها جاءت من خلال حوارات مع عدد من الأطفال لاحظت خلالها ضعف معرفتهم ببعض الرموز الأدبية والفكرية، مؤكدة أهمية استمرار المشروع وتطويره، ومشيدة بدور المشرفين في إنجاحه.

وتواصلت الفعاليات، المقدمة تحت إشراف إقليم القاهرة الكبرى الثقافي برئاسة أحمد درويش، من خلال فرع ثقافة القاهرة، بعروض فنية لفرقة القاهرة للموسيقى العربية بقيادة المايسترو محمد عبد اللاه، التي قدمت باقة من الأغاني التراثية منها: "القلب يعشق كل جميل"، "دارت الأيام"، "يا حلو صبح"، "يا عيني على الصبر"، "أما براوه"، "الرضا والنور"، و"إن كنت ناسي".

كما قدمت فرقة روض الفرج لذوي الاحتياجات الخاصة بقيادة عادل مدبولي عددا من الفقرات الغنائية، منها: "كل الناس بيقولوا يا رب"، "كل الطيور بتهاجر"، "يا ورد على فل وياسمين"، "حلوين من يومنا والله"، "أنا بستناك"، "على رمش عيونها"، 'أحلى حاجة فيكي إيه"، "فيها حاجة حلوة"، "ابن مصر"، و"يا ملح دارنا".

وشاركت الإدارة العامة للمكتبات بتنظيم مسابقة ثقافية حول القيم الإيجابية، إلى جانب توزيع مجلة "قطر الندى" على الأطفال المشاركين.

واختتمت الفعاليات بتكريم أصحاب الأعمال الفائزة بالمشروع، وهم: محمد سيد إبراهيم وأمل محمد من قصر تحيا مصر بالأسمرات، سيدة أحمد وأميرة طارق من مكتبة طفل المعادي، جيهان أحمد، فيروز محمد، أحمد رضا، خديجة عبد الرحمن، وأنس أسامة من بيت ثقافة نادي الطيران بمصر الجديدة، حسن إيهاب وميسون إبراهيم من بيت ثقافة نادي هليوليدو، نهلة رمضان من قصر ثقافة مصر الجديدة، وصالح أشرف من بيت ثقافة أبو حشيش، إلى جانب تكريم المشرفين ومديري المواقع الثقافية المشاركة تقديرا لجهودهم في إنجاح المشروع.

قصر ثقافة روض الفرج اعرف مبدع وارسمه فرع ثقافة القاهرة الهيئة العامة لقصور الثقافة اللواء خالد اللبان

فوائد شرب الكركدية لمرضى الكلى
بورش تايكان
القوات المسلحة تنظم زيارة لوفد من أعضاء مجلس النواب لجهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة
صورة من الزيارة
