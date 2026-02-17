وكالة الفضاء المصرية تبحث آفاق التعاون مع سفارة جمهورية ألمانيا الاتحادية بالقاهرة

في إطار تعزيز التعاون العلمي والتقني مع الشركاء الدوليين، شهد مقر وكالة الفضاء المصرية اليوم الثلاثاء الموافق 17 فبراير 2026 لقاءً جمع الدكتور ماجد إسماعيل، الرئيس التنفيذي للوكالة، بالسيدة هانا براندت، الملحق العلمي بسفارة جمهورية ألمانيا الاتحادية بالقاهرة، والدكتور ميجيل هاوبريش، الملحق التجاري بالسفارة، وذلك لبحث سبل التعاون المشترك في عدد من المجالات ذات الأولوية.

وتناول اللقاء فرص التعاون في مجالات التدريب المتخصص من خلال أكاديمية وكالة الفضاء المصرية، بما يدعم جهود بناء القدرات وتبادل الخبرات، إلى جانب مناقشة سبل تحديث وتطوير المعامل الفضائية وفقًا لأحدث المعايير الدولية.

كما استعرض الجانبان إمكانات التعاون داخل المنطقة التكنولوجية، بما يسهم في تعزيز التكامل المؤسسي وفتح آفاق لشراكات نوعية تخدم أهداف التنمية في قطاع علوم وتكنولوجيا الفضاء.

وتعكس هذه الزيارة حرص وكالة الفضاء المصرية على ترسيخ شراكات دولية فاعلة، تقوم على تبادل المعرفة وتعزيز القدرات، بما يدعم مسيرتها نحو التميز المؤسسي والتطور التقني المستدام.