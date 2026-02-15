نعى الدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف، ببالغ الحزن والأسى، الدكتور مفيد شهاب، وزير التعليم العالي والبحث العلمي الأسبق، وزير الدولة للشئون القانونية والشئون النيابية الأسبق، الذي وافته المنية بعد مسيرة حافلة بالعطاء الوطني والعلمي.

وزير الأوقاف ينعى الدكتور مفيد شهاب وزير التعليم العالي الأسبق

لقد كان الفقيد نموذجًا للعالم الجاد والمسئول الوطني المخلص، وأسهم إسهامًا بارزًا في تطوير منظومة التعليم العالي والبحث العلمي، كما كان له دور مشهود في العمل القانوني والنيابي، فكان قامة وطنية متفردة سخرت جهودها وعلمها في خدمة الوطن.

وتقدم وزير الأوقاف، بخالص العزاء وصادق المواساة إلى أسرة الفقيد الكريمة، وتلامذته ومحبيه، سائلًا الله تعالى أن يتغمده بواسع رحمته، وأن يسكنه فسيح جناته، وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان، مختتما البيان بقول الله تعالى ﴿إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ﴾.