استشهاد فلسطيني وإصابة آخرين بغارات واعتداءات الاحتلال الإسرائيلي شرق وغرب غزة

استشهد المواطن الفلسطيني خضر يوسف فياض، اليوم، الأحد، متأثرًا بالإصابة التي تعرض لها قبل 20 يومًا، جراء اعتداءات الاحتلال الإسرائيلي في وسط قطاع غزة.

نقلت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) عن مصادر محلية قولها إن قوات الاحتلال استهدفت، مساء اليوم، منازل المواطنين شرق دير البلح بإطلاق نار كثيف من آليات متوغلة، وصلت بالقرب من مصنع الدواء انطلاقًا من موقع كيسوفيم العسكري جنوب شرق المدينة.

وفي وقت سابق من اليوم، استشهد ثلاثة فلسطينيين وأصيب آخرون في قصف الاحتلال على مدينة غزة وبيت لاهيا شمال القطاع.

وأوضحت المصادر الطبية أن إجمالي ما وصل إلى مستشفيات قطاع غزة خلال الـ24 ساعة الماضية بلغ 11 شهيدا و9 إصابات، فيما لا يزال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات، حيث تعجز طواقم الإسعاف والإنقاذ عن الوصول إليهم حتى اللحظة.

وأشارت المصادر إلى أن إجمالي الشهداء منذ وقف إطلاق النار في الـ 11 من شهر أكتوبر الماضي ارتفع إلى 601 شهيد، فيما بلغ إجمالي الإصابات 1607 جرحى، كما تم انتشال 726 جثمانًا.

وفي الضفة الغربية.. قال مدير نادي الأسير في طوباس كمال بني عودة إن قوات الاحتلال الإسرائيلي اعتقلت، اليوم، شابين من مخيم الفارعة جنوب طوباس.

وأشار إلى أن الشابين المعتقلين هما أحمد صلاح حسن سوالمة (39 عامًا)، ومحمود محمد علي ولويل (31 عامًا)، وتم استدعاؤهما للتحقيق في معسكر سالم قبل اعتقالهما.