وزيرة التضامن: ننسق مع المالية لبدء تطبيق حزمة الحماية الاجتماعية قبل رمضان

وجهت الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي خالص الشكر والتقدير للرئيس عبد الفتاح السيسي على الحزمة الجديدة للحماية الاجتماعية التي أعلنها رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي اليوم تنفيذاً لتوجيهات رئيس الجمهورية.

وتستهدف الحزمة الجديدة دعم الفئات الأولى بالرعاية والأقل دخلاً، وذلك بالتزامن مع حلول شهر رمضان المبارك، حيث وجه الرئيس أن تكون الحزمة الجديدة في صورة دعم نقدي مباشر للفئات المستحقة لمساندتها بمناسبة شهر رمضان المعظم وعيد الفطر المبارك.

بدء تطبيق الحزمة الجديدة للحماية الاجتماعية

وأكدت الدكتورة مايا مرسي أن وزارة التضامن الاجتماعي تنسق مع وزارة المالية لبدء تطبيق الحزمة الجديدة للحماية الاجتماعية قبل حلول شهر "رمضان المعظم" لدعم الفئات الأولى بالرعاية، حيث سيتم تقديم مساندة نقدية إضافية بـ ٤٠٠ جنيه خلال شهر رمضان المعظم وعيد الفطر المبارك للأسر المستفيدة من برنامج الدعم النقدي "تكافل وكرامة"، كما سيتم تقديم مساندة نقدية إضافية خلال شهر رمضان المعظم وعيد الفطر المبارك للمستفيدين بمعاش الطفل.

وأوضحت وزيرة التضامن الاجتماعي أنه سيتم كذلك تقديم مساندة نقدية إضافية خلال شهر رمضان المعظم وعيد الفطر المبارك للرائدات الاجتماعيات، تقديراً لدورهن التطوعي في نشر الرسائل الإيجابية وتصحيح المفاهيم المغلوطة داخل القرى، من خلال التواصل المباشر مع المواطنين والمشاركة الفاعلة في القضايا المجتمعية المختلفة.

وأشارت الدكتورة مايا مرسي إلى أنه يتم العمل حالياً على اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لسرعة الصرف تنفيذاً للتوجيهات الرئاسية.