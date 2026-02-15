قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
3 مليارات جنيه لإنهاء قوائم الانتظار فورا.. وحزمة اجتماعية بـ40 مليارا
غطاء سحابي وأمطار ليلاً.. تحذير عاجل للمسافرين على الطرق الصحراوية وجنوب البلاد
صدارة مصرية.. اكتمال عقد المتأهلين إلى ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا 2025-2026
رمضان 2026.. طرح الأغنية الدعائية لمسلسل سوا سوا غناء بهاء سلطان
40 مليار جنيه دعما للأسر الأولى بالرعاية .. حزمة اجتماعية جديدة بتوجيهات رئاسية
المالية: 4 مليارات جنيه دعمًا للقمح و15 مليارًا لمشروعات حياة كريمة وخدمات الأسر
إحنا من نسل الرسول.. زينة تكشف عن صورة أولادها زين الدين وعز الدين لأول مرة
ترتيب الفرق المتأهلة من مجموعات دوري أبطال أفريقيا
مصادر أمريكية: ترامب أبلغ نتنياهو بدعمه توجيه ضربات إسرائيلية لبرنامج الصواريخ الباليستية الإيراني
المالية: 15 مليون أسرة تحصل على دعم إضافي في رمضان وعيد الفطر ضمن تكافل وكرامة
تغييرات كبيرة| حركة المحافظين وأداء اليمين غدًا.. أسماء
أحمد موسى: الرئيس وجه بزيادة المرتبات وطالب الحكومة بحلول غير تقليدية لصالح المواطنين
أخبار البلد

وزيرة التضامن: ننسق مع المالية لبدء تطبيق حزمة الحماية الاجتماعية قبل رمضان

الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي
الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي

وجهت الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي خالص الشكر والتقدير للرئيس عبد الفتاح السيسي على الحزمة الجديدة للحماية الاجتماعية التي أعلنها رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي   اليوم تنفيذاً لتوجيهات رئيس الجمهورية.

وتستهدف الحزمة الجديدة دعم الفئات الأولى بالرعاية والأقل دخلاً، وذلك بالتزامن مع حلول شهر رمضان المبارك، حيث وجه الرئيس  أن تكون الحزمة الجديدة في صورة دعم نقدي مباشر للفئات المستحقة لمساندتها بمناسبة شهر رمضان المعظم وعيد الفطر المبارك.

بدء تطبيق الحزمة الجديدة للحماية الاجتماعية 

 

وأكدت الدكتورة مايا مرسي أن وزارة التضامن الاجتماعي تنسق مع وزارة المالية لبدء تطبيق الحزمة الجديدة للحماية الاجتماعية قبل حلول شهر "رمضان المعظم" لدعم الفئات الأولى بالرعاية، حيث سيتم تقديم مساندة نقدية إضافية بـ ٤٠٠ جنيه خلال شهر رمضان المعظم وعيد الفطر المبارك للأسر المستفيدة من برنامج الدعم النقدي "تكافل وكرامة"، كما سيتم تقديم مساندة نقدية إضافية خلال شهر رمضان المعظم وعيد الفطر المبارك للمستفيدين بمعاش الطفل.

وأوضحت وزيرة التضامن الاجتماعي أنه سيتم كذلك تقديم مساندة نقدية إضافية خلال شهر رمضان المعظم وعيد الفطر المبارك للرائدات الاجتماعيات، تقديراً لدورهن التطوعي في  نشر الرسائل الإيجابية وتصحيح المفاهيم المغلوطة داخل القرى، من خلال التواصل المباشر مع المواطنين والمشاركة الفاعلة في القضايا المجتمعية المختلفة.

وأشارت الدكتورة مايا مرسي  إلى أنه يتم العمل حالياً على اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لسرعة الصرف تنفيذاً للتوجيهات الرئاسية.

وزيرة التضامن السيسي الحزمة الجديدة للحماية الاجتماعية التضامن التضامن الاجتماعي

