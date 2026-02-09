مساعد وزيرة التضامن: حماية الأطفال من مخاطر السوشيال ميديا مسؤولية جماعية

أكدت دينا الصيرفي، مساعد وزير التضامن للتعاون الدولي، على أهمية توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بضرورة دراسة إعداد تشريع لتنظيم استخدام الأطفال للهواتف المحمولة ومواقع وتطبيقات التواصل الاجتماعي.

وقالت الصيرفي، في كلمتها خلال اجتماع لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، اليوم الاثنين، أن هناك أهمية لتكاتف الجهود للتوعية لحماية الأطفال من أي مخاطر خلال استخدام تلك المنصات.



وأضافت أن هناك مجهود يتم على مستوى رفع الوعي والشراكة، لكن النتائج غير مرضية حتى الآن، وتابعت: "كلنا ندرك أهمية إيجابيات التواصل الاجتماعي وليس فقط السلبيات، وكلنا نستخدم السوشيال ميديا، والمهم أن تكون هناك توعية لتجنب السلبيات".

جاء ذلك خلال جلسة الاستماع التي تعقدها لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب برئاسة النائب أحمد بدوي، بشأن توجه الدولة نحو إعداد مشروع قانون ينظم وضع ضوابط لاستخدام الأطفال لتطبيقات ومواقع التواصل الاجتماعى.



وينعقد الاجتماع بحضور الفنان أحمد زاهر بطل مسلسل "لعبة وقلبت بجد"، والدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ومحمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم، ومايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، كما يحضر النائب سليمان وهدان، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الجبهة الوطنية بمجلس النواب، والنائب أحمد عبد الجواد، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن بمجلس النواب، والنائب أحمد العطيفي، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب حماة الوطن، والمستشار محمد عيد محجوب رئيس لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، وممثلي الأزهر والأوقاف.