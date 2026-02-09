الطقس غدا الثلاثاء.. فرص لسقوط أمطار خفيفة

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، عن حالة الطقس غدا الثلاثاء ليسوده أجواء باردة في الصباح الباكر، مائل للحرارة إلى حار نهاراً على أغلب الأنحاء بارد ليلاً.



أوضحت هيئة الأرصاد الجوية، في بيان لها أن درجات الحرارة المتوقعة على القاهرة الكبرى والوجه البحري لتسجل العظمي 25 و15 للصغري، والسواحل الشمالية 22 للعظمي و12 للصغري، وشمال الصعيد 27 للعظمي و12 للصغري، وجنوب الصعيد 32 للعظمى و14 للصغري.

شبورة مائية قد تكون كثيفة أحياناً



وأفادت الهيئة، أن طقس غدا الثلاثاء سيشهد شبورة مائية قد تكون كثيفة أحياناً من 4 إلى 9 صباحاً على مناطق من شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد ووسط سيناء قد تؤدى إلى انخفاض الرؤية الأفقية وخاصة على مناطق من السواحل الشمالية والوجه البحرى ومدن القناة.

الطقس غداً

فرص ضعيفة جداً لأمطار خفيفة



أشارت إلى فرص ضعيفة جداً لأمطار خفيفة، على مناطق من السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحرى على فترات متقطعة.



أضافت إلى وجود نشاط رياح قد تكون مثيرة للرمال والأتربة على بعض المناطق من السواحل الشمالية الغربية وصحراء مطروح والمناطق المكشوفة من الوجه البحرى والقاهرة الكبرى على فترات متقطعة.

سحب منخفضة



وذكرت أن سيشهد الطقس غداً سحب منخفضة على مناطق من شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى ومدن القناة قد ينتج عنها سقوط رذاذ خفيف وغير مؤثر على بعض المناطق.

