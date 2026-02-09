قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
عمرو طلعت: خطة من 5 محاور لحماية الأطفال من مخاطر الإنترنت
المجلس سيد قراره.. أحمد موسى في بث مباشر «على مسئوليتي»
سمير فرج: الرئيس السيسي أعلن التهجير خط أحمر.. ولن يسمح بتصفية القضية الفلسطينية
13 فبراير تعديل لوائح الانضباط وكأس الأمم الأفريقية 2027
إصابة 10 أشخاص في انقلاب ميكروباص بكرداسة
من إيطاليا.. الأزهر يمد جسور التواصل لمسلمي أوروبا عبر سلسلة لقاءات دعوية
وزير الخارجية: مصر تواصل اتصالاتها المكثفة للتوصل إلى تسوية توافقية للملف النووي الإيراني
الرئيس السيسي يتفقد أحدث طائرات «مصر للطيران» من طراز إيرباص A350 بمطار القاهرة
الرئيس السيسي يشاهد أحدث الطائرات المنضمة إلى أسطول شركة مصر للطيران
بعد 4 أيام من البحث.. انتشال جثمان سيدة سقطت في مصرف زاوية النجار بقليوب
كأس مصر| تعديل موعد مباراة حرس الحدود وزد في دور الـ 8
استقرار سعر الدولار في البنوك المصرية اليوم الإثنين 9 فبراير 2026
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

الطقس غدا الثلاثاء.. فرص لسقوط أمطار خفيفة

طقس الغد
طقس الغد
قسم الأخبار

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، عن حالة الطقس غدا الثلاثاء ليسوده أجواء باردة في الصباح الباكر، مائل للحرارة إلى حار نهاراً على أغلب الأنحاء بارد ليلاً.


أوضحت هيئة الأرصاد الجوية، في بيان لها أن درجات الحرارة المتوقعة على القاهرة الكبرى والوجه البحري لتسجل العظمي 25 و15 للصغري، والسواحل الشمالية 22 للعظمي و12 للصغري، وشمال الصعيد 27 للعظمي و12 للصغري، وجنوب الصعيد 32 للعظمى و14 للصغري.

شبورة مائية قد تكون كثيفة أحياناً 


وأفادت الهيئة، أن طقس غدا الثلاثاء سيشهد شبورة مائية قد تكون كثيفة أحياناً من 4 إلى 9 صباحاً على مناطق من شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد ووسط سيناء قد تؤدى إلى انخفاض الرؤية الأفقية وخاصة على مناطق من السواحل الشمالية والوجه البحرى ومدن القناة.

الطقس غداً

 فرص ضعيفة جداً لأمطار خفيفة


أشارت إلى فرص ضعيفة جداً لأمطار خفيفة، على مناطق من السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحرى على فترات متقطعة.


أضافت إلى وجود نشاط رياح قد تكون مثيرة للرمال والأتربة على بعض المناطق من السواحل الشمالية الغربية وصحراء مطروح والمناطق المكشوفة من الوجه البحرى والقاهرة الكبرى على فترات متقطعة.

سحب منخفضة


وذكرت أن سيشهد الطقس غداً سحب منخفضة على مناطق من شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى ومدن القناة قد ينتج عنها سقوط رذاذ خفيف وغير مؤثر على بعض المناطق.
 

الأرصاد الطقس الطقس غدا الثلاثاء الطقس غدا طقس درجات الحرارة المتوقعة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سعر الذهب

1200 جنيه زيادة| مفاجأة في سعر الجنيه الذهب.. وهذا ثمن عيار 21 الآن

التعديل الوزاري الجديد.. ملامح قائمة الراحلين وجلسة طارئة للبرلمان غدًا

التعديل الوزاري الجديد.. ملامح قائمة الراحلين وجلسة طارئة للبرلمان غدًا

بيراميدز

مدرب قطاع الناشئين في بيراميدز يكشف تفاصيل حادث سقوط الأسانسير باللاعبين

الضحية

سقوط المتهمين ومناقشة شهود العيان.. تطورات بمقـ.ـتل صاحب معرض سيارات فيصل

إنستاباي

بعد سحب 82 ألف جنيه من حساب شاب في دقائق.. تحذير عاجل من إنستاباي

عالم الزلازل

مفاجأة خلال 3 أيام.. تحذير جديد من عالم الزلازل فرانك هوجربيتس يشعل السوشيال ميديا

جماهير الزمالك

فرحة مبالغ فيها.. أبو الدهب يهاجم جمهور الزمالك

الإيجار القديم

مفيش وحدات بديلة ولا إخلاء بعد 7 سنوات .. مشروع قانون جديد للإيجار القديم في البرلمان

ترشيحاتنا

ديوان عام محافظة بني سويف

محافظ بني سويف يتابع تنفيذ الإجراءات والحلول المنفذة لمشكلات ومطالب وشكاوى المواطنين

نائب محافظ بني سويف

جلسة تشاورية ببني سويف لمناقشة استعدادات إطلاق مبادرة "مواجهة التعفن الدماغي"

جانب من الحدث

محافظ الوادي الجديد يتابع التصفيات النهائية لاختيارات «كابيتانو »

بالصور

الصداع المتكرر عند النساء بعد الأربعين.. متى يكون إنذارًا؟

الصداع المتكرر عند النساء بعد الأربعين.. متى يكون إنذارًا؟
الصداع المتكرر عند النساء بعد الأربعين.. متى يكون إنذارًا؟
الصداع المتكرر عند النساء بعد الأربعين.. متى يكون إنذارًا؟

محافظ الشرقية يتفقد مستشفى حميات الزقازيق ويوجه برفع الإشغالات

محافظ الشرقية
محافظ الشرقية
محافظ الشرقية

بعد أيام من وفاة شقيقه.. إميل شوقي يستقبل عزاء شقيقته بكنيسة الملاك بشيراتون

من عزاء شقيقة إميل شوقي
من عزاء شقيقة إميل شوقي
من عزاء شقيقة إميل شوقي

مشروب شائع على الريق يدمر الكبد ببطء.. احذره

)مشروب شائع على الريق يدمر الكبد ببطء
)مشروب شائع على الريق يدمر الكبد ببطء
)مشروب شائع على الريق يدمر الكبد ببطء

ﻣﻘﺎﻻﺕ

سالي عاطف

سالي عاطف تكتب: هدنة بلا ثقة.. لماذا عاد التوتر الخفي بين إثيوبيا وإريتريا؟

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار: سيف القذافي.. مشروع إصلاحي لم يكتمل!

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك بيدوباست الأول

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: حصون النفس.. حماية طيبتك وقوتك من الاستنزاف النفسي

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: ماهية المثالية

المزيد