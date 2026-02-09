قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أخبار العالم

ارتفاع نسبة البولنديين الكارهين لليهود إلى 40%

ناصر السيد

ارتفعت نسبة البولنديين الذين يكرهون اليهود إلى 40%، وفقًا لنتائج مركز أبحاث الرأي العام البولندي (CBOS).

يُجرى هذا الاستطلاع سنويًا منذ عام 1993، ويسأل البولنديين عن مدى تأييدهم أو كرههم لبعض الجماعات القومية والإثنية "21 جماعة إجمالًا"، بحسب ما أفادت به صحيفة جيروزاليم بوست الإسرائيلية.

ووجد مركز أبحاث الرأي العام أن نسبة البولنديين الذين أعربوا عن كرههم لليهود (40%) والأمريكيين (18%) ارتفعت بمقدار 8 نقاط مئوية في كلتا الحالتين منذ العام الماضي، وهي أعلى نسبة مقارنةً بأي جماعة أخرى، تلتها نسبة كراهية الأوكرانيين، التي ارتفعت بنسبة 5% لتصل إلى 43%.

ومع ذلك، لا يزال الروس والبيلاروسيون والغجر أكثر الجماعات القومية والإثنية كراهيةً في بولندا، أما الأكثر شعبيةً فكانوا الإيطاليون والتشيك والسلوفاك، على التوالي.

كان الأمريكيون أكثر المجموعات العرقية شعبية في عام 2023، لكنهم الآن يحتلون المرتبة الخامسة، وانخفضت نسبة من يحملون آراءً إيجابية تجاه اليهود إلى أدنى مستوى لها منذ عام 2006، لتصل إلى 22% فقط.

وكشف الاستطلاع أن موقف البولنديين تجاه الدول التي يرون أنها استفادت من اندلاع الحرب في أوكرانيا - الأمريكيون والبريطانيون والأوكرانيون - يتدهور مجدداً للعام الثالث على التوالي.

وذكر تقرير المكتب المركزي للإحصاء البولندي (CBOS) أن "البولنديين كانوا الأكثر سلبية تجاه الروس منذ اندلاع الحرب في أوكرانيا: إذ أعرب 74% من المستطلعة آراؤهم عن كراهيتهم، بينما أبدى 7% فقط تعاطفهم معهم".

وأشارت وسائل الإعلام البولندية إلى أن تقرير المكتب المركزي للإحصاء البولندي يُظهر تزايد عدم ثقة البولنديين بالدول الأخرى، وتراجع تعاطفهم مع الدول المجاورة.

البولنديين الكارهين اليهود البولنديين الذين يكرهون اليهود الرأي العام البولندي نسبة كراهية الأوكرانيين

