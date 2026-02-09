إسرائيل تخشى ضربة أمريكية غير حاسمة ضد إيران

كشفت تقارير صحفية إسرائيلية عن مخاوف متزايدة في تل أبيب من أن أي ضربة عسكرية أمريكية محدودة ضد إيران قد تأتي بنتائج عكسية، حتى في حال قرر الرئيس الأميركي دونالد ترامب المضي في هذا الخيار.



وبحسب ما نقلته صحيفة «جيروزاليم بوست»، ترى إسرائيل أن توجيه ضربة لا تُنهي التهديد الإيراني بشكل حاسم قد يمنح طهران فرصة للظهور بمظهر الصامد، بما يعزز نفوذها الإقليمي ويزيد من نشاط شبكة حلفائها ووكلائها في المنطقة.



ويأتي ذلك في وقت تتواصل فيه الضغوط الإسرائيلية على واشنطن لدفعها نحو عمل عسكري ضد إيران، مع إصرار تل أبيب على أن تكون أي ضربة «حاسمة» وقادرة على شلّ القدرات الإيرانية بشكل كامل.



ولا تزال مواقف الولايات المتحدة حيال إيران غير واضحة، بالتزامن مع توجه رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إلى واشنطن، حيث من المقرر أن يلتقي الرئيس الأميركي دونالد ترامب، الأربعاء المقبل.



ونقل التقرير عن مسؤولين إسرائيليين شاركوا في مشاورات أخيرة مع مبعوثين أمريكيين، من بينهم ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر، قولهم إن هناك «توافقا واسعا» حول طبيعة التهديدات التي يمثلها النظام الإيراني والأهداف العملياتية المحتملة، غير أن الاستراتيجية النهائية لواشنطن لم تتبلور بعد بشكل كامل من وجهة النظر الإسرائيلية.



في المقابل، تشير تقديرات إلى أن القيادة الإيرانية تعمل على تقييم تداعيات أي مواجهة عسكرية محتملة مع الولايات المتحدة، مع اتباع نهج تفاوضي قائم على «المساومة» للحفاظ على أصولها الاستراتيجية وتفادي سيناريوهات تهدد بقاء النظام.



كما أفادت تقارير استخباراتية بأن إيران بدأت نقل بعض منشآتها الحيوية إلى مواقع محصنة تحت الأرض، في إطار استعدادات تهدف إلى تقليل الخسائر وضمان القدرة على التعافي السريع في حال تعرضها لهجوم.



ووفق مصادر مطلعة، وضعت إسرائيل «خطا أحمر» يتعلق بترسانة الصواريخ الباليستية الإيرانية، التي تُقدّر بنحو 1800 صاروخ، إضافة إلى ما بين 60 و80 منصة إطلاق، مؤكدة أن أي زيادة ملموسة في هذه القدرات قد تدفعها لاتخاذ خطوات أحادية الجانب.



ورغم تأكيد مسؤولين إسرائيليين تنفيذ عمليتين على الأقل داخل العمق الإيراني خلال العامين الماضيين، مع الإشارة إلى امتلاك القدرة على تكرار مثل هذه العمليات، فإن القرار النهائي يظل مرهونا بنتائج لقاء البيت الأبيض، وسط قناعة إسرائيلية بأن «قرارات ترامب لا يمكن التنبؤ بها بشكل قاطع».