الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
اقتصاد

مصر تقود حركة التنمية العمرانية المستدامة في إفريقيا وآسيا عبر بروتوكول تعاون ثلاثي

جانب من التوقيع
جانب من التوقيع
آية الجارحي

وقَّع اللواء مهندس وليد البارودي رئيس المنظمة الأفريقية لتعاونيات الإسكان – رئيس الهيئة العامة لتعاونيات البناء والإسكان، والسفير محمد العرابي رئيس منظمة تضامن الشعوب الأفرو آسيوية، والمهندس محمد ثروت رئيس لجنة الإسكان التعاوني بالاتحاد العام للمستثمرين الأفرو – آسيوي - مساعد رئيس المنظمة للاستثمار، بروتوكول تعاون ثلاثي بهدف دعم مشروعات الإسكان التعاوني وتعزيز التنمية العمرانية المستدامة في القارتين الأفريقية والآسيوية، مع الاستفادة من التجربة المصرية الرائدة في هذا المجال.


ويأتي هذا البروتوكول في إطار رؤية مشتركة تسعى إلى توفير سكن آمن ومناسب بأسعار عادلة، دون تحميل موازنات الدول أعباء إضافية، من خلال تعظيم دور المجتمع المدني، وجذب الاستثمارات، وبناء شراكات تنموية قائمة على الفكر التعاوني.
وفي هذا السياق، أكد اللواء مهندس وليد البارودي، أن البروتوكول يستهدف وضع إطار عملي لتبادل الخبرات الهندسية والإدارية، وتنفيذ مشروعات إسكان تعاوني متكاملة تلبي احتياجات المجتمعات المختلفة.
وقال البارودي: «المنظمة الأفريقية تمتلك قاعدة بيانات واسعة حول الاحتياجات السكنية في الدول الأعضاء، وسنعمل من خلال هذا التعاون على توجيه الاستثمارات إلى المناطق الأكثر احتياجًا، مع الالتزام بتطبيق معايير عمرانية عصرية ومستدامة».
وأكد أن المرحلة المقبلة ستشهد إطلاق برامج تدريب وبناء قدرات، وتنظيم مؤتمرات وفعاليات دولية، لعرض التجارب الناجحة وتبادل الخبرات بين الأطراف المشاركة.
وعقب التوقيع قدم السفير محمد العرابي درع منظمة تضامن الشعوب الأفرو- آسيوية والإتحاد العام للمستثمرين  للواء مهندس وليد البارودي تقديراً لجهوده في دفع عجله التنمية ودعم حركة الإسكان التعاوني في مصر وإفريقيا.

المنظمة الأفريقية لتعاونيات الإسكان الإسكان لجنة الإسكان التعاوني

بالصور

بعد حجب لعبة شهيرة .. هل تحولت الألعاب الإلكترونية إلى خطر تربوي؟

قبل رمضان.. ماذا يحدث لجسمك عند تناول القراصيا "البرقوق المجفف"؟

ألفاظ خارجة ووقف عن العمل.. 5 صور لـ دنيا الألفي

نانسي عجرم تثير الجدل بجمالها بفستان من تصميم إيلي صعب

