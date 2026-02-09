بشرط .. إيران: مستعدون لتخفيف اليورانيوم عالي التخصيب

أعلن رئيس الهيئة النووية الإيرانية محمد إسلامي، اليوم الاثنين، بعد استئناف المحادثات مع واشنطن، أن إيران مستعدة لتخفيف تركيز اليورانيوم عالي التخصيب لديها في حال رفع الولايات المتحدة جميع العقوبات المفروضة عليها.

ذكرت وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية (إرنا) أن رئيس الهيئة النووية الإيرانية، قال رداً على سؤال حول إمكانية تخفيف تركيز اليورانيوم بنسبة 60%، إن ذلك يتوقف على رفع جميع العقوبات في المقابل، دون تحديد ما إذا كان هذا يشمل جميع العقوبات المفروضة على إيران أم فقط تلك التي فرضتها الولايات المتحدة.

ويعني تخفيف تركيز اليورانيوم مزجه بمواد أخرى لتقليل مستوى التخصيب، بحيث لا يتجاوز المنتج النهائي عتبة تخصيب محددة.