قبل رمضان.. ماذا يحدث لجسمك عند تناول القراصيا "البرقوق المجفف"؟

القراصيا تعتبر من أشهر أنواع اليامش وأكثرها تفضيلاً وتتميز بقيمة غذائية رائعة، حيث تحتوي على البوتاسيوم، والحديد، والكالسيوم، كما تحتوي على فيتامين أ، وفيتامين ب6، وفيتامين سي.

ووفقا لموقع ديلي ميرور نقدم لك فى هذا التقرير فوائد القراصيا قبل رمضان.



فوائد القراصيا (البرقوق المجفف):

1-تحسين الهضم..

غنية بالألياف القابلة للذوبان والسوربيتول، ما يساعد على علاج الإمساك وتنظيم حركة الأمعاء.

2-تعزيز صحة العظام..

تحتوي على فيتامين K والبورون والمغنيسيوم، وهي عناصر تساهم في تقوية العظام وتقليل فقدان الكتلة العظمية.

3-تنظيم سكر الدم..

مؤشرها الجلايسيمي منخفض نسبيًا، وتساعد أليافها على إبطاء امتصاص السكر.

4-دعم صحة القلب..

تساهم في خفض الكوليسترول الضار وتحسين ضغط الدم لاحتوائها على البوتاسيوم ومضادات الأكسدة.

5-غنية بمضادات الأكسدة..

تساعد في تقليل الالتهابات ومكافحة الجذور الحرة.

6-تعزيز الشعور بالشبع..

مفيدة في التحكم بالوزن بسبب محتواها العالي من الألياف.

7-دعم الجهاز الهضمي المفيد..

تعمل كـ“بريبيوتك” تغذي البكتيريا النافعة في الأمعاء.

8- إمداد الجسم بالعديد من الفيتامينات

فوائد القراصيا لا تقتصر على محتواها من البوتاسيوم فحسب، بل هي غنية بالعديد من الفيتامينات الهامة والضرورية، مثل:

فيتامين ك.

فيتامين أ.

فيتامين ب3.

فيتامين ب6.

كما أن القراصيا غنية بعدد من المعادن الهامة والضرورية، مثل: النحاس، والمغنيسيوم.

9- حماية الجسم من فقر الدم

يُصاب الشخص بفقر الدم عندما يتوقف الجسم عن إنتاج كميات كافية من خلايا الدم الحمراء، والتي يدخل الحديد في تكوينها، وتُعدّ القراصيا وعصير القراصيا هما الحل، كونهما يُساعدان في علاج ومنع نقص الحديد.

6. تقوية العظام والعضلات

القراصيا مصدرًا جيدًا وهامًا لمعدن البورون، والذي يُعدّ ضروريًا لبناء وتقوية العضلات والعظام، كما أنه ضروري لتنظيم تناسق وحركة العضلات.

تُعدّ القراصيا هامة بشكل خاص لاستعادة كثافة العظام المفقودة بعد العلاج بالإشعاع، كما وُجد أن مسحوق القراصيا المجففة قد يُساعد في التقليل من تأثير الإشعاعات الضارة على نخاع العظم.

تنبيه:

الإفراط قد يسبب انتفاخًا أو إسهالًا بسبب السوربيتول يُنصح بالاعتدال، خاصة لمرضى القولون العصبي أو السكري.