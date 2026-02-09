قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
حكم صيام يوم الشك .. لماذا اختلف الفقهاء حول مشروعيته
تخفيض 20 جنيها.. التموين تعلن سعر كيلو الدواجن المجمدة
تفاصيل القبض على المتهم بالتحرش بموظفة داخل أتوبيس بالمقطم
بحبك يا صاحبي.. عمر كمال يهنئ كهربا على انتقاله إلى إنبي
مشروع قانون جديد لحماية الأطفال من المؤثرات الرقمية وضبط المحتوى الإلكتروني| خاص
أزمة الحريديم| إغلاق طرق رئيسية في إسرائيل احتجاجا على اعتقال الفارين من الخدمة العسكرية
بالأحمر.. كارولين عزمي تخطف الأنظار عبر إنستجرام
رئيس الوزراء يكشف عن قيمة استثمارات مشروع أبراج ومارينا المونت جلالة.. فيديو
ارتفاع في أسعار الذهب.. عيار 21 مفاجأة
مأساة الصلح تتحول إلى جريمة قتـ ل جماعي في فيصل| وشهود عيان: كان دائما يتدخل ليحل مشاكل الناس
البيطريين تكشف سبب ارتفاع أسعار الدواجن .. وتؤكد: الاستيراد يهدد الصناعة
جلسة إجرائية دون مناقشة وقائع بشأن التحقيق مع حلمي عبد الباقي
قبل رمضان.. ماذا يحدث لجسمك عند تناول القراصيا "البرقوق المجفف"؟

رنا عصمت

القراصيا تعتبر من أشهر أنواع اليامش وأكثرها تفضيلاً وتتميز بقيمة غذائية رائعة، حيث تحتوي على البوتاسيوم، والحديد، والكالسيوم، كما تحتوي على فيتامين أ، وفيتامين ب6، وفيتامين سي.

ووفقا لموقع ديلي ميرور نقدم لك فى هذا التقرير فوائد القراصيا قبل رمضان.
 

ماذا يحدث لجسمك عند تناول القرصيا؟

فوائد القراصيا (البرقوق المجفف):

1-تحسين الهضم..

غنية بالألياف القابلة للذوبان والسوربيتول، ما يساعد على علاج الإمساك وتنظيم حركة الأمعاء.

2-تعزيز صحة العظام..

تحتوي على فيتامين K والبورون والمغنيسيوم، وهي عناصر تساهم في تقوية العظام وتقليل فقدان الكتلة العظمية.

3-تنظيم سكر الدم..

مؤشرها الجلايسيمي منخفض نسبيًا، وتساعد أليافها على إبطاء امتصاص السكر.

4-دعم صحة القلب..

تساهم في خفض الكوليسترول الضار وتحسين ضغط الدم لاحتوائها على البوتاسيوم ومضادات الأكسدة.

5-غنية بمضادات الأكسدة..

تساعد في تقليل الالتهابات ومكافحة الجذور الحرة.

6-تعزيز الشعور بالشبع..

مفيدة في التحكم بالوزن بسبب محتواها العالي من الألياف.

7-دعم الجهاز الهضمي المفيد..

تعمل كـ“بريبيوتك” تغذي البكتيريا النافعة في الأمعاء.

8- إمداد الجسم بالعديد من الفيتامينات

فوائد القراصيا لا تقتصر على محتواها من البوتاسيوم فحسب، بل هي غنية بالعديد من الفيتامينات الهامة والضرورية، مثل:

فيتامين ك.

فيتامين أ.

فيتامين ب3.

فيتامين ب6.

كما أن القراصيا غنية بعدد من المعادن الهامة والضرورية، مثل: النحاس، والمغنيسيوم.

9- حماية الجسم من فقر الدم

يُصاب الشخص بفقر الدم عندما يتوقف الجسم عن إنتاج كميات كافية من خلايا الدم الحمراء، والتي يدخل الحديد في تكوينها، وتُعدّ القراصيا وعصير القراصيا هما الحل، كونهما يُساعدان في علاج ومنع نقص الحديد.

6. تقوية العظام والعضلات

القراصيا مصدرًا جيدًا وهامًا لمعدن البورون، والذي يُعدّ ضروريًا لبناء وتقوية العضلات والعظام، كما أنه ضروري لتنظيم تناسق وحركة العضلات.

تُعدّ القراصيا هامة بشكل خاص لاستعادة كثافة العظام المفقودة بعد العلاج بالإشعاع، كما وُجد أن مسحوق القراصيا المجففة قد يُساعد في التقليل من تأثير الإشعاعات الضارة على نخاع العظم.

تنبيه:

الإفراط قد يسبب انتفاخًا أو إسهالًا بسبب السوربيتول يُنصح بالاعتدال، خاصة لمرضى القولون العصبي أو السكري.

بعد حجب لعبة شهيرة.. هل تحولت الألعاب الإلكترونية لخطر تربوي؟
بعد حجب لعبة شهيرة.. هل تحولت الألعاب الإلكترونية لخطر تربوي؟

