خطوة بخطوة .. طريقة عمل الكاتشب في المنزل

تبحث العديد من ربات البيوت على أسرع وأسهل طريقة لتحضير الكاتشب بالمنزل بدلًا من شراءه جاهزًا خصوصًا مع تخوفهن من مخاطر المواد الحافظة التي يحتوي عليها ..

وقد قدمت الشيف فاطمة ابو حاطي طريقة سهلة لتجهيز الكاتشب بالمنزل

مقادير الكاتشب :

مقادير طريقة عمل الكاتشب بالبيت :

1 كيلو طماطم

3/4 كوب خل

3/4 كوب سكر

1/4 ملعقة صغيرة ملح

1 ملعقة صغيرة نشا

1/2 ملعقة صغيرة ثوم بودر

1 ملعقة صغيرة بصل بودر

1 ملعقة صغيرة بابريكا

1 ملعقة كبيرة شطة (اختياري للكاتشب الحار)

طريقة تحضير الكاتشب في المنزل :

1- نضع الطماطم في الخلاط، ونضيف كوب من الماء ونقوم بخلطها جيدًا.

2- تصفى صلصة الطماطم بشكل جيد للتخلص تمامًا من القشور.

3- ثم توضع الصلصة في الخلاط حتى يعاد فرمها جيدا مرة اخرى والتأكد من جعلها ناعمة تمامًا .

4- وبعدها يسكب الصلصة فى إناء، ووضعها على النار، وتترك حتى تغلي مع التقليب من وقت لاخر .

5- يضاف للخليط الخل والسكر والملح والبابريكا والشطة (للكاتشب الحار) وتقلب جيدًا حتى يذوب السكر تمامًا.

6- ثم يترك الكاتشب بعدها حتى يغلى مع التقليب ، وتزداد كثافته ويتخلص من الماء الزائد.

7- نقوم بتذوبيب النشا في 2 ملعقة كبيرة من الماء، ونضيفها إلى الكاتشب مع التقليب المستمر حتى يغلي الخليط تمامًا.

8- يرفع الكاتشب من على النار، ويترك حتى يبرد قليلًا، ثم يوضع في زجاجات أو برطمانات ونقوم بتغطيته جيدًا.