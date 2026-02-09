خطوة بخطوة .. طريقة عمل الكاتشب في المنزل

قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
هل تتغير التقييمات في المدارس تزامنًا مع شهر رمضان؟.. خبير تربوي تكشف
قوة إسرائيلية تختطف أحد قادة الجماعة الإسلامية في لبنان
لابورتا يكشف كواليس الانسحاب التاريخي.. لماذا ترك برشلونة مشروع السوبرليج وترك ريال مدريد وحيدًا في مواجهة اليويفا؟
إعلام إيراني: بدء جلسة غير علنية للبرلمان لبحث مسار المفاوضات مع الولايات المتحدة
زراعة الأعضاء وإنشاء الجامعات.. تعزيز التعاون الصحي بين مصر وإسبانيا
60 سيارة إسعاف.. لحظة استقبال دفعة جديدة من الفلسطينيين
قبل رمضان أم بعده؟.. موعد انتهاء فصل الشتاء رسميا
سقوط المتهمين ومناقشة شهود العيان.. تطورات بمقـ.ـتل صاحب معرض سيارات فيصل
وزير الزراعة يتفقد عددا من المشروعات التنموية بشمال سيناء.. اليوم
العربيات ولعت.. الصور الأولى لمصرع وإصابة 13 شخصا في حادث طريق السلوم
البنك المركزي يوجه البنوك بتوسيع الخدمات الرقمية ودمج الصيرفة الإسلامية.. تفاصيل
خلال 7 سنوات.. إيلون ماسك يعلن عزمه لبناء مدينة بشرية على المريخ
تبحث العديد من ربات البيوت على أسرع وأسهل طريقة لتحضير الكاتشب بالمنزل بدلًا من شراءه جاهزًا خصوصًا مع تخوفهن من مخاطر المواد الحافظة التي يحتوي عليها ..

وقد قدمت الشيف فاطمة ابو حاطي طريقة سهلة لتجهيز الكاتشب بالمنزل

مقادير الكاتشب :

مقادير طريقة عمل الكاتشب بالبيت :
1 كيلو طماطم 
3/4 كوب خل
3/4 كوب سكر
1/4 ملعقة صغيرة ملح
1 ملعقة صغيرة نشا
1/2 ملعقة صغيرة ثوم بودر
1 ملعقة صغيرة بصل بودر
1 ملعقة صغيرة بابريكا
1 ملعقة كبيرة شطة (اختياري للكاتشب الحار)

طريقة تحضير الكاتشب في المنزل :

1- نضع الطماطم في الخلاط، ونضيف كوب من الماء ونقوم بخلطها جيدًا.

2- تصفى صلصة الطماطم بشكل جيد للتخلص تمامًا من القشور.

3- ثم توضع الصلصة في الخلاط حتى يعاد فرمها جيدا مرة اخرى والتأكد من جعلها ناعمة تمامًا .

4- وبعدها يسكب الصلصة فى إناء، ووضعها على النار، وتترك حتى تغلي مع التقليب من وقت لاخر .

5- يضاف للخليط الخل والسكر والملح والبابريكا والشطة (للكاتشب الحار) وتقلب جيدًا حتى يذوب السكر تمامًا.

6- ثم يترك الكاتشب بعدها حتى يغلى مع التقليب ، وتزداد كثافته ويتخلص من الماء الزائد.

7- نقوم بتذوبيب النشا في 2 ملعقة كبيرة من الماء، ونضيفها إلى الكاتشب مع التقليب المستمر حتى يغلي الخليط تمامًا.

8- يرفع الكاتشب من على النار، ويترك حتى يبرد قليلًا، ثم يوضع في زجاجات أو برطمانات ونقوم بتغطيته جيدًا.

