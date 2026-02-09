قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
انتحال صفة شيخ الأزهر عبر صفحات ومجموعات وهمية.. وهذه عقوبة المتهمين
بعد إيقاف عن العمل.. رد فعل جديد من دنيا الألفي بعد فيديو التراشق بالألفاظ
وزير الخارجية الروسي: لن نسمح بنشر أسلحة تهددنا في أوكرانيا
تنفيذا لتوجيهات الرئيس السيسي.. تفاصيل إقامة مهرجان عالمي للحرف التراثية
الرئيس السيسي يصل أبوظبي في زيارة أخوية
صفقة المصالح الكبرى.. هآرتس: قمة نتنياهو - ترامب ترسم ملامح الحكم الجديد في غزة
تشريح جثة صاحب معرض سيارات فيصل وطلب تحريات البحث الجنائي
الوادي الجديد تشدد الحظر التام والنهائي لتقديم الشيشة داخل الكافيهات
وزير الخارجية: العلاقات بين مصر وأمريكا ركيزة أساسية للاستقرار في الشرق الأوسط
الزراعة: توطين صناعة التقاوي في مصر لتقليل الاستيراد ودعم الصادرات
مصر تدين قرارات الحكومة الإسرائيلية لتعميق مخطط الضم في الضفة الغربية
درجات الحرارة المتوقعة اليوم الاثنين 9 فبراير 2026| فيديو
أخبار العالم

شريكة جيفري إبستين تخضع لاستجواب أمام الكونجرس الأمريكي

محمد على

من المقرر أن تخضع جيسلين ماكسويل، شريكة جيفري إبستين، للاستجواب خلف الأبواب المغلقة من قبل الكونجرس الأمريكي يوم الاثنين، على الرغم من أنه من المتوقع أن تستخدم حقها في عدم الإجابة على الأسئلة.

ستواجه ماكسويل، التي تقضي حاليًا عقوبة بالسجن لمدة 20 عامًا بتهمة الاتجار بالفتيات لصالح الممول والمجرم الجنسي  إبستين المدان، أسئلة من داخل السجن عبر رابط فيديو، وذلك في جلسة استماع أمام لجنة الرقابة التابعة لمجلس النواب.

على الرغم من عدم توقع أي ملاحقات قضائية أمريكية جديدة بعد آخر دفعة من الملفات الحكومية المتعلقة بإبستين، فقد سقط العديد من القادة السياسيين ورجال الأعمال في فضائح أو استقالوا بعد الكشف عن علاقاتهم بالمجرم الجنسي المدان.

تقوم لجنة الرقابة بمجلس النواب، التي يقودها الجمهوريون، بالتحقيق في علاقات إبستين بشخصيات نافذة وكيفية التعامل مع المعلومات المتعلقة بجرائمه.

ومع ذلك، من المتوقع أن تستند ماكسويل إلى حقها في عدم تجريم نفسها، وهو حق مكفول في التعديل الخامس لدستور الولايات المتحدة.

أُدين إبستين في عام 2008 بتهمة استدراج قاصر.

 وقد أصبحت علاقاته الواسعة مع الأثرياء وأصحاب النفوذ في العالم، وخاصة بعد إطلاق سراحه في عام 2009، قضية سياسية مثيرة في جميع أنحاء العالم.

توفي إبستين في السجن عام 2019 أثناء انتظاره المحاكمة بتهمة الاتجار بالأطفال، في حادثة اعتبرت انتحاراً.

وقد ضغط محامو ماكسويل على الكونجرس لمنحها حصانة قانونية من أجل الإدلاء بشهادتها في جلسة الاستجواب، لكن المشرعين رفضوا ذلك.

وقال فريقها القانوني إنه بدون ذلك ستلجأ إلى حقها المنصوص عليه في التعديل الخامس للدستور ضد تجريم الذات.

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: الشيطان لايغادر أمريكا

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الدراما بين الفن وصناعة الوعي

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: وانتهى المعرض كأجمل حلم عابر

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب : الفخراني وجائزة الاستحقاق

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: فتور الدراما في رمضان 2026.. هل تطفئ المنصات حرارة اللمة؟

