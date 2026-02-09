شريكة جيفري إبستين تخضع لاستجواب أمام الكونجرس الأمريكي

من المقرر أن تخضع جيسلين ماكسويل، شريكة جيفري إبستين، للاستجواب خلف الأبواب المغلقة من قبل الكونجرس الأمريكي يوم الاثنين، على الرغم من أنه من المتوقع أن تستخدم حقها في عدم الإجابة على الأسئلة.

ستواجه ماكسويل، التي تقضي حاليًا عقوبة بالسجن لمدة 20 عامًا بتهمة الاتجار بالفتيات لصالح الممول والمجرم الجنسي إبستين المدان، أسئلة من داخل السجن عبر رابط فيديو، وذلك في جلسة استماع أمام لجنة الرقابة التابعة لمجلس النواب.

على الرغم من عدم توقع أي ملاحقات قضائية أمريكية جديدة بعد آخر دفعة من الملفات الحكومية المتعلقة بإبستين، فقد سقط العديد من القادة السياسيين ورجال الأعمال في فضائح أو استقالوا بعد الكشف عن علاقاتهم بالمجرم الجنسي المدان.

تقوم لجنة الرقابة بمجلس النواب، التي يقودها الجمهوريون، بالتحقيق في علاقات إبستين بشخصيات نافذة وكيفية التعامل مع المعلومات المتعلقة بجرائمه.

ومع ذلك، من المتوقع أن تستند ماكسويل إلى حقها في عدم تجريم نفسها، وهو حق مكفول في التعديل الخامس لدستور الولايات المتحدة.

أُدين إبستين في عام 2008 بتهمة استدراج قاصر.

وقد أصبحت علاقاته الواسعة مع الأثرياء وأصحاب النفوذ في العالم، وخاصة بعد إطلاق سراحه في عام 2009، قضية سياسية مثيرة في جميع أنحاء العالم.

توفي إبستين في السجن عام 2019 أثناء انتظاره المحاكمة بتهمة الاتجار بالأطفال، في حادثة اعتبرت انتحاراً.

وقد ضغط محامو ماكسويل على الكونجرس لمنحها حصانة قانونية من أجل الإدلاء بشهادتها في جلسة الاستجواب، لكن المشرعين رفضوا ذلك.

وقال فريقها القانوني إنه بدون ذلك ستلجأ إلى حقها المنصوص عليه في التعديل الخامس للدستور ضد تجريم الذات.