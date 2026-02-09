واشنطن تعزز مظلتها الدفاعية في الشرق الأوسط بنشر "ثاد" و"باتريوت"

أفادت وسائل إعلام إسرائيلية، أن الولايات المتحدة أنهت نشر منظومتي الدفاع الجوي المتطورتين "ثاد" و"باتريوت" في عدد من قواعدها العسكرية المنتشرة في منطقة الشرق الأوسط، في خطوة تعكس تصاعد الاستعدادات الأمنية الأمريكية بالمنطقة.

وذكرت القناة 12 الإسرائيلية أن عملية النشر جاءت ضمن خطة لتعزيز قدرات الدفاع الجوي الأمريكي، على خلفية التوترات الإقليمية المتزايدة، دون الإفصاح عن عدد القواعد التي شملتها هذه الخطوة أو توقيتها الدقيق.

وبحسب القناة، فإن هذا التحرك يندرج في إطار مساعي واشنطن لتقوية حضورها العسكري في الشرق الأوسط، وسط تصاعد المخاوف الأمنية المرتبطة بالملف النووي الإيراني وتداعياته الإقليمية.

وتعد منظومة "ثاد" من أكثر أنظمة الدفاع الصاروخي تطورًا لدى الجيش الأمريكي، حيث صممت لاعتراض الصواريخ الباليستية قصيرة ومتوسطة المدى خلال مرحلتها النهائية، سواء داخل الغلاف الجوي أو خارجه، ما يوفر حماية عالية للقواعد العسكرية والمنشآت الاستراتيجية.

في المقابل، تستخدم منظومة "باتريوت" لاعتراض الصواريخ والطائرات المسيرة على ارتفاعات أقل، وتشكل عنصرًا أساسيًا ضمن شبكة الدفاع الجوي متعددة الطبقات التي تعتمدها الولايات المتحدة وحلفاؤها في المنطقة.