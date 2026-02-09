قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
موعد مباراة الأهلي الإسماعيلي في الدوري المصري والقناة الناقلة
شتاء يرتدي ثوب الصيف.. الحرارة تلامس الـ 32 و"الأرصاد" تحذر من القادم
أخبار التوك شو| أحمد موسى: أي تعديل وزاري يهدف لتعزيز كفاءة الأداء الحكومي.. وبشرى للمواطنين بشأن إعلان سكن لكل المصريين 8
واشنطن تعزز مظلتها الدفاعية في الشرق الأوسط بنشر "ثاد" و"باتريوت"
وفاة جد محمد صلاح لاعب المنتخب الوطني والجنازة ظهر اليوم نجريج بالغربية
خبير: نتنياهو يعرقل الاستقرار الإقليمي ويدفع واشنطن نحو مواجهة عسكرية مع طهران
سعر الدولار في البنوك مستهل تعاملات اليوم الإثنين
تبدأمن 48 ألف جنيه.. قائمة أسعار عمرة رمضان 1447هـ
الرئيس السيسي يتوجه إلى الإمارات.. اليوم
إهانة لعظمة أمريكا.. ترامب يهاجم عرض استراحة السوبر بول
البرتغال تنتخب أول رئيس اشتراكي منذ عقدين
أخبار العالم

أرشيفية
أرشيفية
القسم الخارجي

أفادت وسائل إعلام إسرائيلية، أن الولايات المتحدة أنهت نشر منظومتي الدفاع الجوي المتطورتين "ثاد" و"باتريوت" في عدد من قواعدها العسكرية المنتشرة في منطقة الشرق الأوسط، في خطوة تعكس تصاعد الاستعدادات الأمنية الأمريكية بالمنطقة.

وذكرت القناة 12 الإسرائيلية أن عملية النشر جاءت ضمن خطة لتعزيز قدرات الدفاع الجوي الأمريكي، على خلفية التوترات الإقليمية المتزايدة، دون الإفصاح عن عدد القواعد التي شملتها هذه الخطوة أو توقيتها الدقيق.

وبحسب القناة، فإن هذا التحرك يندرج في إطار مساعي واشنطن لتقوية حضورها العسكري في الشرق الأوسط، وسط تصاعد المخاوف الأمنية المرتبطة بالملف النووي الإيراني وتداعياته الإقليمية.

وتعد منظومة "ثاد" من أكثر أنظمة الدفاع الصاروخي تطورًا لدى الجيش الأمريكي، حيث صممت لاعتراض الصواريخ الباليستية قصيرة ومتوسطة المدى خلال مرحلتها النهائية، سواء داخل الغلاف الجوي أو خارجه، ما يوفر حماية عالية للقواعد العسكرية والمنشآت الاستراتيجية.

في المقابل، تستخدم منظومة "باتريوت" لاعتراض الصواريخ والطائرات المسيرة على ارتفاعات أقل، وتشكل عنصرًا أساسيًا ضمن شبكة الدفاع الجوي متعددة الطبقات التي تعتمدها الولايات المتحدة وحلفاؤها في المنطقة.

ثاد باتريوت الولايات المتحدة إسرائيل الشرق الأوسط الجيش الأمريكي

