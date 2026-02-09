شيكابالا يشيد بموهبة الزمالك: لاعب جامد جدًا

أشاد محمود عبد الرازق "شيكابالا"، قائد نادي الزمالك السابق، بمستوى اللاعبين الشباب الذين تم تصعيدهم للفريق الأول لكرة القدم بالقلعة البيضاء هذا الموسم.

وقال شيكابالا، خلال حواره ببرنامج "الكورة مع فايق"، المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر2": "محمد السيد أحمد خضري، محمد إبراهيم، اتفرجت عليهم من أكتر من سنة في مباراة للناشئين أمام زد، وقولت عليهم لـ جوزيه جوميز، مدرب الزمالك السابق".

وأضاف: "الزمالك عنده لعيبة كويسة في الناشئين، لكن الزمالك أجبر أنه يعتمد عليهم فجأة".

وختم: "أحمد خضري، ارتكب ضربة جزاء أمام زيسكو الزامبي، نقص في الخبرات، وهو مش ظهير أيسر مركزه الأساسي خط وسط مركز 8، هو لاعب جامد جدًا هيفرق مع الزمالك، لكن لازم يبقى معاه لعيبة كبار تشيله".