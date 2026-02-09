موعد مباراة الزمالك أمام سموحة في الدوري والقناة الناقلة

قرر الجهاز الفني لنادي الزمالك، بقيادة معتمد جمال، إغلاق صفحة بطولة الكونفدرالية الأفريقية بشكل مؤقت بعد انتهاء مباراة الفريق أمام زيسكو الزامبي.

المباراة أقيمت مساء الأحد، ضمن منافسات الجولة الخامسة لدور المجموعات بالمسابقة القارية. يأتي هذا القرار في إطار تركيز الفريق على المنافسات المحلية واستعادة الانضباط الفني قبل استئناف مباريات الدوري المصري.



الاستعداد لمواجهة سموحة بالدوري المصري

يواصل الزمالك استعداداته لمواجهة فريق سموحة المقبلة في الدوري المصري. ومن المقرر أن تقام المباراة في الثامنة مساء الأربعاء المقبل على استاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة القادمة من مسابقة الدوري. يسعى الفريق الأبيض لتحقيق الفوز والابتعاد في صدارة جدول ترتيب الدوري، بعد سلسلة من النتائج التي شهدت تذبذب الأداء في الفترة الأخيرة.



الأهمية الفنية للمباراة

تعتبر مواجهة سموحة اختبارًا مهمًا للزمالك من الناحية الفنية، حيث يسعى معتمد جمال المدير الفني للفريق، لإعادة الانسجام بين اللاعبين وتصحيح بعض الأخطاء التي ظهرت في المباريات السابقة. كما تهدف المواجهة إلى منح الفرصة للاعبين الأساسيين لاستعادة الفورمة، بالإضافة إلى تجربة بعض اللاعبين البدلاء لضمان عمق التشكيلة في المباريات المقبلة.

القناة الناقلة للمباراة

ستنقل مباراة الزمالك ضد سموحة بشكل حصري عبر قناة “أون سبورت”، الناقل الرسمي لمباريات الدوري المصري، حيث يمكن للجماهير متابعة اللقاء مباشرة ومساندة الفريق في مهمته لتحقيق الانتصار.

التركيز على الدوري بعد الكونفدرالية

بهذا القرار، يغلق الزمالك صفحة الكونفدرالية مؤقتًا ويركز بالكامل على الدوري المحلي. ويأمل الجهاز الفني أن يساعد هذا التركيز في تحسين أداء الفريق وإعادة الانتصارات المتتالية، لضمان المنافسة على لقب الدوري المصري هذا الموسم



