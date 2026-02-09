سهام صالح: لابد تأجيل مباراة الزمالك وسيراميكا بكأس مصر بسبب ضغط المباريات

قالت الإعلامية سهام صالح، خلال برنامج «الكلاسيكو» المذاع عبر قناة ON E، إن تأجيل مباراة الزمالك أمام سيراميكا في بطولة كأس مصر كان سيكون الخيار الأفضل، لمنح الفريق فرصة لالتقاط الأنفاس، في ظل ضغط المباريات المحلية والأفريقية خلال الفترة الحالية.

وأوضحت أن هذا الضغط لم يكن استثناءً للزمالك، مشيرة إلى أن الدوري المصري شهد مواقف مشابهة في السنوات الماضية، حيث تعرض النادي الأهلي للضغط ذاته، كما عانى فريق بيراميدز من جدول مزدحم خلال الموسم الماضي.

وأضافت سهام صالح أن هذا الأمر يُعد ضريبة طبيعية للفِرق الكبرى التي تنافس على البطولات، مؤكدة أن الأندية المرشحة لحصد الألقاب غالبًا ما تتحمل أعباء المنافسة على أكثر من جبهة في توقيت واحد، وهو ما يتطلب جاهزية بدنية وفنية عالية.