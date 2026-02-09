محدش يعرف يوجهه.. شيكابالا يوجه رسالة لإدارة الزمالك بسبب أزمة الجماهير

حرص محمود عبد الرازق شيكابالا، نجم نادي الزمالك السابق، على توجيه رسالة مباشرة لمسؤولي القلعة البيضاء، وذلك في ظل الأزمات التي شهدتها الفترة الأخيرة بين النادي وجماهيره، وما ترتب عليها من تأثير واضح على دعم الفريق في المباريات.



“مينفعش جمهور الزمالك يبعد”.. شيكابالا يطالب بتقريب الجماهير

وأكد شيكابالا في تصريحات تلفزيونية عبر قناة MBC مصر أن الزمالك لا يمكنه الاستغناء عن جماهيره، مشددًا على ضرورة أن تعمل الإدارة على تقوية العلاقة مع المشجعين بدلًا من زيادة الفجوة بينهم

وقال: “مينفعش جمهورنا يبعد.. لازم تقرب جمهورك منك”، مشيرًا إلى أن هناك ظروفًا أدت لغياب الدعم الجماهيري في مباراة زيسكو بزامبيا، وهو ما أثر على اللاعبين في واحدة من المواجهات المهمة.

رفض تبرير الهجوم على اللاعبين: “مفيش الكلام ده”

وواصل نجم الزمالك حديثه مؤكدًا أن الفريق يحتاج للهدوء والتركيز، وأن من غير المقبول تبرير الهجوم أو الشتائم داخل المدرجات بسبب خلافات شخصية أو حسابات بين الأطراف المختلفة.

وأضاف:“مينفعش نقول أصل شيكا بيكلم مين علشان نتشتم في المدرجات.. مفيش الكلام ده”.

“جمهور الزمالك محدش يعرف يوجهه”

وشدد شيكابالا على أن جمهور الزمالك معروف بقوته وقراره المستقل، مؤكدًا أنه لا يمكن لأي شخص أو جهة التحكم في قراراته أو توجيهه.

وقال: “جمهور الزمالك محدش يعرف يوجهه ويقوله تعمل إيه وميعملش إيه”.

دعوة صريحة للتركيز: “يقفل بقه ونركز ورا الزمالك”

واختتم شيكابالا تصريحاته برسالة حاسمة، طالب فيها الجميع بوضع الخلافات جانبًا، والتركيز الكامل خلف الفريق في المرحلة الحالية التي وصفها بالصعبة.

وقال: “كل واحد عنده مشكلة مع حد ياريت يقفل بُقه دلوقتي ونركز كلنا ورا الزمالك”.



وأكد أنه سيكون حاضرًا في المدرجات خلال مباراة الزمالك المقبلة أمام كايزر تشيفز في بطولة الكونفدرالية.

ومن المقرر أن يلتقي الزمالك مع كايزر تشيفز يوم السبت المقبل على استاد هيئة قناة السويس ضمن منافسات الجولة السادسة من البطولة الإفريقية.



