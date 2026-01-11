الدردير يثير الجدل بمقارنة لامين يامال بـ شيكابالا

مدح الناقد الرياضى عمرو الدردير بأداء اللاعب لامين يمال النجم الشاب لفريق برشلونة وشبهه بنجم نادي الزمالك محمود عبد الرازق شيكابالا .

و كتب عمرو الدردير عبر حسابه على موقع فيسبوك :"‏لامين يامال بيفكرني بحرفنة شيكابالا، نفس لعبه بالظبط ".



تقدم فريق برشلونة على نظيره ريال مدريد بالهدف الثالث لتصبح النتيجة 3-2، في إطار نهائي كأس السوبر الإسباني.

جاء هدف برشلونة الأول عن طريق رافينيا في الدقيقة 36 من تسديدة رائعة بعد تمريرة من بيدري.

وراوغ فينيسيوس جونيور أكثر من لاعب وسجل هدفا رائعا ليتعادل لفريق ريال مدريد في الدقيقة 45+2.

وأحرز ليفاندوفسكي الهدف الثاني للبلوجرانا في الدقيقة 45+3 بعد تلقيه تمريرة رائعة من بيدري.

وتعادل ريال مدريد مجددا عن طريق جونزالو جارسيا في الدقيقة 45+6 أثر تلقيه تمريرة في منطقة الجزاء ليسددها في الشباك.

وسجل رافينيا دياز الهدف الثاني له والثالث لبرشلونة في الدقيقة 73.

أعلن تشابي ألونسو، المدير الفني لفريق ريال مدريد، تشكيل فريقه أمام برشلونة، في إطار نهائي كأس السوبر الإسباني.



وجاء تشكيل ريال مدريد كالتالي:

حراسة المرمى: تيبو كورتوا

خط الدفاع: فيدي فالفيردي، ديان هويسين، أسينسو، ألفارو كاريراس

خط الوسط: كامافينجا، تشواميني، جود بيلينجهام

خط الهجوم: أردا جولر، فينيسيوس جونيور، رودريجو.

وكان فريق ريال مدريد قد تأهل إلى دور النهائي بعد الفوز على نظيره بثنائية مقابل هدف.