أحمد عبدالقادر في الطريق.. نجوم انتقلوا من الأهلي لـ الزمالك| أسماء رنانة

كشف الناقد الرياضي خالد طلعت عن تطورات جديدة في ملف انتقال أحمد عبد القادر لنادي الزمالك، مؤكدًا إتمام الصفقة رسميًا.

وكتب خالد طلعت عبر حسابه علي فيسبوك "العربية سبورت .. أحمد عبد القادر وقع على عقود إنضمامه لنادي الزمالك لمدة 4 مواسم، في جلسة جمعت وكيله مع عمرو الجنايني وبرعاية ودعم الأستاذ ممدوح عباس الذي تكفل بطلبات اللاعب المادية طول مدة عقده مع الأبيض".

وشهدت انتقالات اللاعبين من الأهلي إلي الزمالك في الميركاتو على مدار تاريخ الكرة المصرية تواجد أسماء رنانة وجاءت على النحو التالي:

1- عبد الحميد حمدى

2- أمين شعير

3- جميل الزبير

4- احمد سالم

5-علي الحسنى

6-حسين حجازي

7-محمد الجندي

8-فهمي جميعي

9-عبدالكريم صقر

10-عمر شندي

11- عبدالعزيز قابيل

12- علاء الحامولي

13- زكي عثمان

14- يكن حسين

15- أحمد عفت

16- وحيد كامل

17- جمال عبدالحميد

18- أحمد سليمان

19- زكريا ناصف

20- ايمن منصور

21- محمد عبدالجليل

22- أيمن شوقي

23- حسام حسن

24- إبراهيم حسن

25- عصام الحضري

26- أحمد فيليكس

27- إبراهيم سعيد

28- حسين ياسر محمدي

29- حسن مصطفى

30- دومينيك دا سليفا

31- شريف أشرف

32- هاني سعيد

33- محمد عبدالله

34- أسامة حسن

35- عاشور الأدهم

36- محمود كهربا

37- أحمد مجدي

38- مؤمن زكريا

39- كريم بامبو

40- أحمد حسن

41- أشرف روقة

42- أحمد حمدي

43- ناصر ماهر

44- عبدالله السعيد