وصول 14 طائرة تزويد بالوقود من أمريكا إلى الأراضي المحتلة
بعائدات 11.5 مليار دولار.. مصر تنجح في تصدير 9.5 مليون طن حاصلات زراعية
أحمد عبدالقادر في الطريق.. نجوم انتقلوا من الأهلي لـ الزمالك| أسماء رنانة
بيان عاجل من وزارة الدفاع الأفغانية ردا على القصف المتبادل مع باكستان
عصر "الري 2.0".. سويلم يطلق شارة البدء لتطوير 637 منشأً مائياً بمختلف المحافظات
حاملة الطائرات الأمريكية جيرالد فورد تصل إلى إسرائيل
تسببوا في غلق مستشفى الولادة.. إزالة الإشغالات والباعة الجائلين بشارع الجلاء
درجات الحرارة المتوقعة اليوم الجمعة 27 فبراير 2026
الصين تحذر من تزايد الانتشار العسكري الأمريكي بمنطقة آسيا
بعد دمج البيئة والتنمية المحلية.. هيكل تنظيمي مرن لخدمة المواطن وسرعة الإنجاز
عيار 21 تخطى 7 آلاف جنيه.. أسعار الذهب الآن في مصر
موعد مباراة الزمالك وبيراميدز في الدوري والقنوات الناقلة
رياضة

أحمد عبدالقادر في الطريق.. نجوم انتقلوا من الأهلي لـ الزمالك| أسماء رنانة

أحمد عبدالقادر
أحمد عبدالقادر
القسم الرياضي

كشف الناقد الرياضي خالد طلعت عن تطورات جديدة في ملف انتقال أحمد عبد القادر لنادي الزمالك، مؤكدًا إتمام الصفقة رسميًا.

وكتب خالد طلعت عبر حسابه علي فيسبوك "العربية سبورت .. أحمد عبد القادر وقع على عقود إنضمامه لنادي الزمالك لمدة 4 مواسم، في جلسة جمعت وكيله مع عمرو الجنايني وبرعاية ودعم الأستاذ ممدوح عباس الذي تكفل بطلبات اللاعب المادية طول مدة عقده مع الأبيض".

وشهدت انتقالات اللاعبين من الأهلي إلي الزمالك في الميركاتو على مدار تاريخ الكرة المصرية تواجد أسماء رنانة وجاءت على النحو التالي: 

1- عبد الحميد حمدى

2- أمين شعير

3- جميل الزبير

4- احمد سالم

5-علي الحسنى

6-حسين حجازي

7-محمد الجندي

8-فهمي جميعي

9-عبدالكريم صقر

10-عمر شندي

11- عبدالعزيز قابيل

12- علاء الحامولي 

13- زكي عثمان

14- يكن حسين

15- أحمد عفت

16- وحيد كامل

17- جمال عبدالحميد

18- أحمد سليمان

19- زكريا ناصف

20- ايمن منصور 

21- محمد عبدالجليل 

22- أيمن شوقي

23- حسام حسن

24- إبراهيم حسن

25- عصام الحضري

26- أحمد فيليكس

27- إبراهيم سعيد

28- حسين ياسر محمدي

29- حسن مصطفى

30- دومينيك دا سليفا

31- شريف أشرف

32- هاني سعيد

33- محمد عبدالله

34- أسامة حسن

35- عاشور الأدهم

36- محمود كهربا

37- أحمد مجدي

38- مؤمن زكريا

39- كريم بامبو

40- أحمد حسن

41- أشرف روقة

42- أحمد حمدي

43- ناصر ماهر

44- عبدالله السعيد

الزمالك الأهلي أحمد عبدالقادر الميركاتو خالد طلعت

