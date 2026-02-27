برلماني: تكامل دور الدولة والقطاع الخاص لتحقيق نمو اقتصادي وخلق فرص عمل

أوضح النائب محمد الجندي، عضو مجلس الشيوخ، أن قراءة تقرير صندوق النقد الدولي حول زيادة الاحتياطيات الدولية الإجمالية من 54.9 مليار دولار في ديسمبر 2024 إلى نحو 59.2 مليار دولار بنهاية ديسمبر 2025 ، يؤكد نجاح سياسة “مرونة سعر الصرف”، مشيرًا إلى أن هذه السياسة لم تكن مجرد إجراء نقدي، بل خيارًا استراتيجيًا للقضاء على الأسواق الموازية وتوفير السيولة الدولارية، بما ساهم في استقرار السوق المحلي وتعافي القطاعات الإنتاجية، وضمان تنافسية الاقتصاد المصري وجاذبيته للمستثمرين الأجانب.

وأوضح "الجندي"، أن مرونة سعر الصرف انعكست إيجابًا على المؤشرات الاقتصادية، حيث ارتفع معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي إلى 4.4% خلال السنة المالية 2024-2025، بينما تراجع معدل التضخم إلى 11.9% في يناير 2026، ما ساهم في كبح جماح الأسعار وتحفيز عجلة الإنتاج، وعزز النظرة الإيجابية للمؤسسات الدولية تجاه مصر، وفتح الطريق أمام رفع التصنيف الائتماني وتقليل تكلفة الاقتراض الخارجي.

وأشار عضو مجلس الشيوخ، إلى أن المرحلة الحالية تتطلب تعظيم دور القطاع الخاص وتمكينه من قيادة التنمية الاقتصادية، تنفيذاً لوثيقة ملكية الدولة التي تهدف إلى تخفيف عبء الإدارة عن الحكومة وإتاحة المجال للمستثمرين الوطنيين والأجانب لضخ استثماراتهم في القطاعات الحيوية، مؤكداً أن تكامل أدوار الدولة والقطاع الخاص هو الضمانة لتحقيق نمو اقتصادي ملموس وخلق فرص عمل مستدامة.

ولفت "الجندي"، إلى أن دعم الاحتياطيات الدولية يعتمد على زيادة الصادرات وتطوير قطاع السياحة عبر حزم تحفيزية، إلى جانب توطين الصناعات التكنولوجية لتقليل فاتورة الاستيراد، مطالبًا بتقديم تسهيلات ضريبية وإجرائية مرتبطة بحجم الإنتاج لضمان تدفق العملة الصعبة وتحويلها إلى رافد رئيسي للاحتياطي النقدي، بما يحصن الاقتصاد المصري ضد الصدمات المستقبلية ويعزز مكانته إقليمياً ودولياً.