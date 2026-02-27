قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
"الأمن الغذائي أولاً".. إنتاج 12 طن أسماك بمحطتي "الخاشعة" و"المنزلة"
صرف منحة 400 جنيه.. أسعار السلع التموينية لشهر فبراير 2026
القوات البرية الإيرانية: نحن على أهبة الاستعداد لمواجهة أي تحركات معادية
روسيا تعرض وساطتها لحل الخلافات بين أفغانستان وباكستان
مبادرة "100 مليون صحة": فحص 719 ألف مولود للكشف عن الأمراض الوراثية بالمجان
الطقس اليوم.. تحذير من انخفاض جديد في الحرارة وأمطار بهذه المحافظات
صندوق النقد يوافق على قرض لأوكرانيا بـ 8.1 مليار دولار
حبس وغرامة 100 ألف جنيه.. عقوبات رادعة لممتنعي تسليم الميراث الشرعي
موعد والقناة الناقلة لقرعة دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا اليوم
أمريكا تجهز وحدة المسيرات الانتحارية للمشاركة في الهجوم على إيران
شرط أمريكي لعقد لقاء بين روبيو ووزير خارجية سوريا في ميونيخ
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فيديو

رصاص ونار.. فيديو يوثق انتقام شاب من أحد أقاربه وإحراق سيارته في سوهاج

جانب من الحادث بسوهاج
جانب من الحادث بسوهاج
سوهاج _ أنغام الجنايني

تداول رواد موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” مقطع فيديو صادمًا يُظهر شابًا في العقد الثالث من العمر وهو يطلق أعيرة نارية من سلاح ناري تجاه منزل أحد أقاربه، قبل أن يُشعل النيران في سيارة الشخص المقصود، بدائرة مركز دار السلام جنوبي شرق محافظة سوهاج؛ ما أثار حالة من الفزع والغضب بين الأهالي، وسط مطالبات واسعة بسرعة ضبط المتهم ومحاسبته قانونيًا.

ماذا حدث؟

وأظهر الفيديو المتداول الشاب وهو يقف أمام المنزل ممسكًا بسلاح ناري، ويطلق عدة طلقات بصورة عشوائية باتجاه الواجهة، في مشهد اتسم بالخطورة الشديدة، خاصة مع احتمال وجود سكان داخل المنزل لحظة الواقعة.

وبعد إطلاق النار، أقدم الشاب بحسب ما ظهر بالمقطع على إشعال النيران في سيارة متوقفة أمام المنزل، لتلتهمها ألسنة اللهب خلال دقائق، بينما حاول بعض الأهالي التدخل للسيطرة على الحريق دون جدوى.

وأكد عدد من الأهالي أن الواقعة تسببت في حالة من الرعب، خصوصًا بين الأطفال والنساء، نظرًا لدوي الأعيرة النارية وتصاعد النيران، فيما سادت حالة من الترقب خشية تجدد الاشتباكات أو وقوع إصابات.

وطالب المواطنون الأجهزة الأمنية بسرعة التحرك لكشف ملابسات الواقعة وضبط مرتكبها، خاصة أن الفيديو المتداول يُظهر ملامحه بوضوح، مؤكدين ضرورة التصدي لمثل هذه الوقائع التي تهدد أمن وسلامة المواطنين.

وتواصل الأجهزة المعنية فحص الفيديو المتداول، وتكثيف التحريات للوقوف على حقيقة الواقعة ودوافعها، وتحديد هوية المتهم وضبطه، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

سوهاج اخبار محافظة سوهاج حوادث محافظة سوهاج فيسبوك

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الاهلي

الصفقة تمت.. لاعب الأهلي يوقع لـ الزمالك 4 مواسم

كشف اللغز فى القضية باعترافات دعاء زوجة شقيق خطيب المجنى عليها

بعد اعتراف المتهمة.. تفاصيل جديدة في واقعة مصرع عروس بورسعيد داخل منزل الزوجية

الأرصاد

ظاهرة جوية تستمر 5 ساعات.. الأرصاد تحذر من طقس غدًا الجمعة

السيارة لحظة الحادث

مهندس زراعي يدهس مواطنين بسيارة تحمل علم اسرائيل بكرداسة.. صور

صرف مرتبات شهر مارس

قبل عيد الفطر.. موعد صرف مرتبات شهر مارس 2026 للعاملين بالدولة

السيارة عقب الحادث

طحنوه ضرب وكسروا عربيته.. عقاب أهالي كرداسة لقائد سيارة العلم الإسرائيلي

محافظ البحيرة

تشييع مهيب وعزاء ممتد لوالد مي عمر في البحيرة بمشاركة الشيخ ممدوح عامر

حالة الطقس

«برودة شديدة وأمطار».. الأرصاد تُحذر من حالة الطقس حتى الأربعاء المقبل

ترشيحاتنا

عمرو الدردير

الدردير عن مباراة الزمالك وبيراميدز: ليلة تهتز لها القاهرة بأكملها

الزمالك

محلل فني: دعم الجماهير سر تقدم الزمالك.. والأهلي يواجه أزمات مع توروب

الزمالك

ناقد رياضي: التتويج بالكونفدرالية الحل السحري لأزمة الزمالك المالية

فيديو

جانب من الحادث بسوهاج

رصاص ونار.. فيديو يوثق انتقام شاب من أحد أقاربه وإحراق سيارته في سوهاج

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: رمضان وإعادة تعريف الرجولة والاحتواء

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: بين عجز البشر ومنطق القدر

النائبة سوزي سمير

النائبة سوزي سمير تكتب: العاشر من رمضان.. ذاكرة نصر لا تغيب وروح وطن لا تنكسر

د.علي عبدالحكيم الطحاوي

د.علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب : مصر والسعودية في مواجهة التحديات الإقليمية لاستقرار الشرق الأوسط

د.نجلاء شمس

د.نجلاء شمس تكتب: آيةٌ ثبّتت أمةً

المزيد