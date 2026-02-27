رصاص ونار.. فيديو يوثق انتقام شاب من أحد أقاربه وإحراق سيارته في سوهاج

تداول رواد موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” مقطع فيديو صادمًا يُظهر شابًا في العقد الثالث من العمر وهو يطلق أعيرة نارية من سلاح ناري تجاه منزل أحد أقاربه، قبل أن يُشعل النيران في سيارة الشخص المقصود، بدائرة مركز دار السلام جنوبي شرق محافظة سوهاج؛ ما أثار حالة من الفزع والغضب بين الأهالي، وسط مطالبات واسعة بسرعة ضبط المتهم ومحاسبته قانونيًا.

ماذا حدث؟

وأظهر الفيديو المتداول الشاب وهو يقف أمام المنزل ممسكًا بسلاح ناري، ويطلق عدة طلقات بصورة عشوائية باتجاه الواجهة، في مشهد اتسم بالخطورة الشديدة، خاصة مع احتمال وجود سكان داخل المنزل لحظة الواقعة.

وبعد إطلاق النار، أقدم الشاب بحسب ما ظهر بالمقطع على إشعال النيران في سيارة متوقفة أمام المنزل، لتلتهمها ألسنة اللهب خلال دقائق، بينما حاول بعض الأهالي التدخل للسيطرة على الحريق دون جدوى.

وأكد عدد من الأهالي أن الواقعة تسببت في حالة من الرعب، خصوصًا بين الأطفال والنساء، نظرًا لدوي الأعيرة النارية وتصاعد النيران، فيما سادت حالة من الترقب خشية تجدد الاشتباكات أو وقوع إصابات.

وطالب المواطنون الأجهزة الأمنية بسرعة التحرك لكشف ملابسات الواقعة وضبط مرتكبها، خاصة أن الفيديو المتداول يُظهر ملامحه بوضوح، مؤكدين ضرورة التصدي لمثل هذه الوقائع التي تهدد أمن وسلامة المواطنين.

وتواصل الأجهزة المعنية فحص الفيديو المتداول، وتكثيف التحريات للوقوف على حقيقة الواقعة ودوافعها، وتحديد هوية المتهم وضبطه، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.