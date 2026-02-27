قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
قرب الحدود العراقية.. زلزال بقوة 4.6 درجة يضرب محافظة إيرانية
وصول 14 طائرة تزويد بالوقود من أمريكا إلى الأراضي المحتلة
بعائدات 11.5 مليار دولار.. مصر تنجح في تصدير 9.5 مليون طن حاصلات زراعية
أحمد عبدالقادر في الطريق.. نجوم انتقلوا من الأهلي لـ الزمالك| أسماء رنانة
بيان عاجل من وزارة الدفاع الأفغانية ردا على القصف المتبادل مع باكستان
عصر "الري 2.0".. سويلم يطلق شارة البدء لتطوير 637 منشأً مائياً بمختلف المحافظات
حاملة الطائرات الأمريكية جيرالد فورد تصل إلى إسرائيل
تسببوا في غلق مستشفى الولادة.. إزالة الإشغالات والباعة الجائلين بشارع الجلاء
درجات الحرارة المتوقعة اليوم الجمعة 27 فبراير 2026
الصين تحذر من تزايد الانتشار العسكري الأمريكي بمنطقة آسيا
بعد دمج البيئة والتنمية المحلية.. هيكل تنظيمي مرن لخدمة المواطن وسرعة الإنجاز
عيار 21 تخطى 7 آلاف جنيه.. أسعار الذهب الآن في مصر
إلهام أبو الفتح
إلهام أبو الفتح
طه جبريل
طه جبريل
الأرصاد تحذر: الأسبوع الثاني من رمضان أجواء متقلبة باردة

حالة الطقس في مصر
حالة الطقس في مصر
نورهان خفاجي

أصدرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية بياناً تفصيلياً حول حالة الطقس المتوقعة خلال الأسبوع الثاني من شهر رمضان المبارك، وتحديداً في الفترة من اليوم الجمعة 27 فبراير وحتى الخميس 5 مارس 2026.

حالة الطقس الأيام القادمة

أوضحت هيئة الأرصاد أن الطقس الأيام القادمة، يشهد انخفاض في درجات الحرارة، حيث تشهد أغلب الأنحاء انخفاضاً في درجات الحرارة بقيم تتراوح بين 2 إلى 4 درجات مئوية.

يصاحب ذلك أيضا، أنه من المتوقع سقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري، وذلك في الفترة من الجمعة 27 فبراير وحتى الثلاثاء 3 مارس.

وحذرت هيئة الأرصاد، من وجود نشاط للرياح على أغلب الأنحاء طوال، مما يزيد من الإحساس ببرودة الطقس.

طقس الأسبوع الثاني في رمضان

وعن حالة الطقس العامة، الأيام القادمة، يسود طقس شديد البرودة في الصباح الباكر، ومائل للبرودة إلى مائل للدفء نهاراً، بينما يتحول إلى شديد البرودة ليلاً، مع فرص لتكون الصقيع على المزروعات في وسط سيناء.

أما عن درجات الحرارة المتوقعة (العظمى والصغرى)، فإنها تتأرجح في القاهرة والوجه البحري بين عظمى 21 وصغرى 8 درجات، بينما تسجل السواحل الشمالية درجات حرارة أكثر انخفاضاً تصل إلى 17 للعظمى و10 للصغرى في بعض الأيام.

الطقس الطقس اليوم الطقس في مصر درجات الحرارة

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: رمضان وإعادة تعريف الرجولة والاحتواء

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: بين عجز البشر ومنطق القدر

النائبة سوزي سمير

النائبة سوزي سمير تكتب: العاشر من رمضان.. ذاكرة نصر لا تغيب وروح وطن لا تنكسر

د.علي عبدالحكيم الطحاوي

د.علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب : مصر والسعودية في مواجهة التحديات الإقليمية لاستقرار الشرق الأوسط

د.نجلاء شمس

د.نجلاء شمس تكتب: آيةٌ ثبّتت أمةً

