الأرصاد تحذر: الأسبوع الثاني من رمضان أجواء متقلبة باردة

أصدرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية بياناً تفصيلياً حول حالة الطقس المتوقعة خلال الأسبوع الثاني من شهر رمضان المبارك، وتحديداً في الفترة من اليوم الجمعة 27 فبراير وحتى الخميس 5 مارس 2026.

حالة الطقس الأيام القادمة

أوضحت هيئة الأرصاد أن الطقس الأيام القادمة، يشهد انخفاض في درجات الحرارة، حيث تشهد أغلب الأنحاء انخفاضاً في درجات الحرارة بقيم تتراوح بين 2 إلى 4 درجات مئوية.

يصاحب ذلك أيضا، أنه من المتوقع سقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري، وذلك في الفترة من الجمعة 27 فبراير وحتى الثلاثاء 3 مارس.

وحذرت هيئة الأرصاد، من وجود نشاط للرياح على أغلب الأنحاء طوال، مما يزيد من الإحساس ببرودة الطقس.

طقس الأسبوع الثاني في رمضان

وعن حالة الطقس العامة، الأيام القادمة، يسود طقس شديد البرودة في الصباح الباكر، ومائل للبرودة إلى مائل للدفء نهاراً، بينما يتحول إلى شديد البرودة ليلاً، مع فرص لتكون الصقيع على المزروعات في وسط سيناء.

أما عن درجات الحرارة المتوقعة (العظمى والصغرى)، فإنها تتأرجح في القاهرة والوجه البحري بين عظمى 21 وصغرى 8 درجات، بينما تسجل السواحل الشمالية درجات حرارة أكثر انخفاضاً تصل إلى 17 للعظمى و10 للصغرى في بعض الأيام.