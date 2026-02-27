أزهري: رمضان شهر المغفرة والتجارة الرابحة مع الله

أكد الشيخ سيد عرفة، عضو مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، أن شهر رمضان شهر البر والنفحات، وكله مغفرة وعتق من النار، وأن أي مواطن قصر في الأيام الأولى من رمضان فعليه أن يغتنم الأيام المقبلة.

وأضاف عضو مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، خلال حواره ببرنامج «صباح البلد» المذاع على قناة صدى البلد، أن شهر رمضان به نفحات كثيرة، ولذلك على كل مواطن أن يحرص على استغلاله، وأن يستفيد من كل يوم فيه.

وأشار إلى أنه في رمضان قد يغفر الله الذنب بالكامل لعبده، وأن الصيام يكون بين العبد وربه، وأن الله يجزي كل صائم على صيامه.

ولفت إلى أن رمضان ليس للصيام فقط، بل لرفع الدرجات في الجنة، وهو فرصة للتجارة مع الله، وأن الله قال: "يرجون تجارة لن تبور ليوفيهم أجورهم".