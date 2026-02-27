إجراء صيني عاجل يخص كندا.. تفاصيل

أفادت وكالة بلومبرج بأن الصين تسعى لتعزيز علاقات "جيدة ومستقرة" مع كندا حيث قامت بإجراءات مكافحة التمييز المفروضة ضد كندا ، وكذا وقف فرض رسوم جمركية على بعض الواردات الكندية حتى 31 ديسمبر.

وفي وقت لاحق ؛ أعلن مكتب رئيس الوزراء الكندي، مارك كارني، أنه سيتوجه إلى الهند وأستراليا واليابان .

ويتوجه كارني، الذي تسعى حكومته إلى تقليل اعتماد كندا على التجارة مع الولايات المتحدة، إلى منطقة المحيطين الهندي والهادئ لمناقشة العلاقات التجارية مع ثلاثة من الاقتصادات الرائدة.

ويهدف كارني من زيارته إلى مومباي إجراء محادثات مع رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي وعدد من قادة الأعمال.

وخلال توقفه في كانبرا، ألقي كارني خطابًا أمام مجلسي البرلمان الأسترالي، ليصبح بذلك أول رئيس وزراء كندي يفعل ذلك منذ عشرين عامًا.

كما يلتقي برئيس الوزراء الأسترالي أنتوني ألبانيز لمناقشة التطورات في مجالي الدفاع والذكاء الاصطناعي.

وأخيرًا، سيتوجه كارني إلى طوكيو للقاء رئيس الوزراء الكندي تاكايتشي ساناي لمناقشة قضايا الطاقة النظيفة والمعادن الحيوية والأمن الغذائي.