انخفاض أسعار الذهب اليوم الجمعة في مصر.. عيار 21 يسجل هذا المستوى
كاس تصدم بيراميدز في شكوي سحب لقب الدوري من الأهلي| تطور خطير
بث مباشر لـ صلاة الجمعة من مسجد المشير طنطاوي بحضور الرئيس السيسي
خبراء الضرائب: مصر اقتربت من الاكتفاء الذاتي في السكر.. لكن المصانع تعاني
موعد خسوف القمر الكلي في رمضان 2026
الرئيس السيسي يؤدي صلاة الجمعة بمسجد المشير طنطاوي
لتعزيز التنسيق الإقليمي.. اتصال هاتفي بين وزيري خارجية مصر والسعودية
تحريات وتفريغ كاميرات.. تحقيقات موسعة في دهس مهندس مواطنين بسيارة العلم الاسرائيلي
الرئيس السيسي يصل مسجد المشير طنطاوي لأداء صلاة الجمعة
لماذا تتصاعد المواجهات بين أفغانستان وباكستان مجددًا؟ | تقرير
وزير الأوقاف يهنئ الرئيس السيسي والشعب بذكرى نصر العاشر من رمضان
الزراعة: التوسع في المنافذ لضبط الأسعار ومحاربة الاحتكار وتخفيضات 30%
إجراء صيني عاجل يخص كندا.. تفاصيل

محمود نوفل

أفادت وكالة بلومبرج بأن الصين تسعى لتعزيز علاقات "جيدة ومستقرة" مع كندا حيث قامت بإجراءات مكافحة التمييز المفروضة ضد كندا ، وكذا وقف فرض رسوم جمركية على بعض الواردات الكندية حتى 31 ديسمبر.

وفي وقت لاحق ؛ أعلن مكتب رئيس الوزراء الكندي، مارك كارني، أنه سيتوجه إلى الهند وأستراليا واليابان .

ويتوجه كارني، الذي تسعى حكومته إلى تقليل اعتماد كندا على التجارة مع الولايات المتحدة، إلى منطقة المحيطين الهندي والهادئ لمناقشة العلاقات التجارية مع ثلاثة من الاقتصادات الرائدة.

ويهدف كارني من زيارته إلى مومباي  إجراء محادثات مع رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي وعدد من قادة الأعمال.

وخلال توقفه في كانبرا، ألقي كارني خطابًا أمام مجلسي البرلمان الأسترالي، ليصبح بذلك أول رئيس وزراء كندي يفعل ذلك منذ عشرين عامًا.

كما يلتقي برئيس الوزراء الأسترالي أنتوني ألبانيز لمناقشة التطورات في مجالي الدفاع والذكاء الاصطناعي.

وأخيرًا، سيتوجه كارني إلى طوكيو للقاء رئيس الوزراء الكندي تاكايتشي ساناي لمناقشة قضايا الطاقة النظيفة والمعادن الحيوية والأمن الغذائي. 

