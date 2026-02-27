الصين : المطالبة بإنضمام بكين إلى محادثات نزع السلاح النووي غير ممكن في هذه المرحلة



أكدت وزارة الخارجية الصينية أن المطالبة بإنضمام الصين إلى محادثات نزع السلاح النووي أمر غير عادل وغير ممكن في هذه المرحلة.

وفي سياق أخر ؛أكدت وزارة الخارجية الصينية أن بكين تراقب عن كثب تطورات الوضع بين باكستان وأفغانستان داعية كلا الجانبين إلى ضبط النفس.

يشار إلى ان أفغانستان وباكستان جددتا القصف وتبادل إطلاق النار على طول الحدود المشتركة، وسقوط قتلى وجرحى من الجانبين.

وأعلن وزير الدفاع الباكستاني، خواجة آصف، أن "الصبر نفد"، مؤكداً دخول بلاده في "حرب مفتوحة".

وشنت طائرات باكستانية غارات استهدفت ما وصفتها إسلام آباد بمنشآت عسكرية في كابول وقندهار وباكتيكا، فيما تحدثت طالبان عن دوي انفجارات في العاصمة وسيطرتها على أكثر من 12 موقعاً حدودياً وأسر جنود باكستانيين، في المقابل، نفت باكستان سقوط مواقع بيد طالبان، مؤكدة أنها ترد على "إطلاق نار غير مبرر".



وتضاربت أرقام الخسائر؛ إذ أعلنت وزارة الدفاع التابعة لطالبان مقتل 55 جندياً باكستانياً وأسر آخرين، مقابل سقوط 8 من قواتها، بينما أكدت باكستان مقتل جنديين فقط، مشيرة إلى مقتل عشرات المقاتلين الأفغان وتدمير مواقع عسكرية.



وامتدت الاشتباكات إلى منطقة تورخم الحدودية، حيث تم إجلاء مدنيين ولاجئين بعد سقوط قذائف صاروخية، وسط تحذيرات من الأمم المتحدة بضرورة حماية المدنيين والعودة إلى المسار الدبلوماسي.



ويأتي التصعيد بعد أشهر من التوتر والاتهامات المتبادلة، رغم وساطات سابقة قادتها قطر والسعودية لم تنجح في تثبيت اتفاق دائم لوقف إطلاق النار.