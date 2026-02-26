الصين : نعارض باستمرار التهديدات باستخدام القوة في العلاقات الدولية

أكدت وزارة الخارجية الصينية أن بكين تراقب عن كثب التطورات المتعلقة بإيران وتعارض باستمرار التهديدات باستخدام القوة أو استخدامها في العلاقات الدولية.



ومنذ قليل ، أعلنت وكالة “فارس” عن بدء الجولة الثالثة من المحادثات غير المباشرة بين إيران والولايات المتحدة بشأن الملف النووي الإيراني في جنيف.



وفي وقت سابق ، قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الألمانية إن برلين تتوقع أن تغتنم إيران الفرصة للمشاركة بشكل بنّاء في المحادثات النووية التي انطلقت منذ قليل في جنيف.



من جانبه، قال وزير الخارجية الألماني يوهان فاديفول إن على إيران أن تلتزم في المفاوضات مع الولايات المتحدة بوقف دعم الجماعات المسلحة بالوكالة، كحزب الله في لبنان، والحوثيين في اليمن.

وأضاف متحدثاً في مؤتمر صحفي مع نظيره البلجيكي ماكسيم بريفو، أن ألمانيا تتحمل "مسؤولية خاصة تجاه أمن إسرائيل".

وقد غادر الوفد الإيراني المفاوض، برئاسة وزير الخارجية عباس عراقجي، طهران متوجهاً إلى جنيف للمشاركة في الجولة الثالثة من المفاوضات النووية، حسبما أفادت وسائل الإعلام الرسمية أمس الأربعاء.

ونشرت الولايات المتحدة قوة بحرية ضخمة بالقرب من السواحل الإيرانية تحسباً لضربات محتملة عليها.

فيما كان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد صرح في 19 فبراير بأنه يمنح طهران مهلة تتراوح بين 10 و15 يوماً للتوصل إلى اتفاق.