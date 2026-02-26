قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
بحجة توظيف الأموال.. سقوط شبكة مراهنات وعُملات مشفرة غير مشروعة في قبضة الأمن
انتخابات المهندسين.. 10 معلومات هامة عن مواعيد وشروط ومقار التصويت
ننشر أول صورة للمتهمين في قضية السبّاح يوسف محمد من داخل قفص الاتهام
قرار جديد بشأن المتهم بقتل الطفلة قمر بعد انتهاك جسدها في المنيب
منتخب مصر يُواجه مالي بافتتاح مبارياته في النافذة الثانية لتصفيات كأس العالم للسلة
صندوق النقد الدولي يوافق على صرف 2.3 مليار دولار لمصر.. ونواب: يدعم قدرة الاقتصاد الوطني على مواجهة الضغوط الخارجية
مديرة المتحف المصري ببرلين: العمارة عنصر أساسي في إبراز قيمة الحضارة المصرية
تقارير صحفية تكشف عن رغبة محمد صلاح بالبقاء في ليفربول
قلة تقدير.. كواليس الفرصة الأخيرة لتجديد عقد نجم سوبر في الأهلي
بالصور.. المدارس تصدر قرارات فصل لعشرات الطلاب بسبب الغياب
رماها في الترعة وضربها بالشوم.. الأمن يفحص فيديو اعتداء شخص على سيدة بدمنهور
من التوجيهات إلى التنفيذ.. مقترح برلماني لإقرار حزمة متكاملة لدعم وتمكين الشباب اقتصاديًا
الصين : نعارض باستمرار التهديدات باستخدام القوة في العلاقات الدولية

محمود نوفل

أكدت وزارة الخارجية الصينية أن بكين تراقب عن كثب التطورات المتعلقة بإيران وتعارض باستمرار التهديدات باستخدام القوة أو استخدامها في العلاقات الدولية.


ومنذ قليل ، أعلنت وكالة “فارس” عن بدء الجولة الثالثة من المحادثات غير المباشرة بين إيران والولايات المتحدة بشأن الملف النووي الإيراني في جنيف.


وفي وقت سابق ، قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الألمانية إن برلين تتوقع أن تغتنم إيران الفرصة للمشاركة بشكل بنّاء في المحادثات النووية التي انطلقت منذ قليل في جنيف.


من جانبه، قال وزير الخارجية الألماني يوهان فاديفول إن على إيران أن تلتزم في المفاوضات مع الولايات المتحدة بوقف دعم الجماعات المسلحة بالوكالة، كحزب الله في لبنان، والحوثيين في اليمن.

وأضاف متحدثاً في مؤتمر صحفي مع نظيره البلجيكي ماكسيم بريفو، أن ألمانيا تتحمل "مسؤولية خاصة تجاه أمن إسرائيل".

وقد غادر الوفد الإيراني المفاوض، برئاسة وزير الخارجية عباس عراقجي، طهران متوجهاً إلى جنيف للمشاركة في الجولة الثالثة من المفاوضات النووية، حسبما أفادت وسائل الإعلام الرسمية أمس الأربعاء.

ونشرت الولايات المتحدة قوة بحرية ضخمة بالقرب من السواحل الإيرانية تحسباً لضربات محتملة عليها.

فيما كان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد صرح في 19 فبراير بأنه يمنح طهران مهلة تتراوح بين 10 و15 يوماً للتوصل إلى اتفاق.

لعزومات رمضان.. طريقة عمل باذنجان محشي باللحمة والجبنة

سحور ميدو يجمع حازم إمام وحسام غالي وشيكابالا

بالقفاطين.. إلهام شاهين وهالة سرحان وبوسي في سحور رمضاني

