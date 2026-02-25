سعر الدولار اليوم 25 فبراير 2026 في البنوك المصرية .. شهد سعر الدولار استقرارًا ملحوظًا أمام الجنيه المصري بنهاية تعاملات اليوم الأربعاء 25 فبراير 2026 داخل البنوك الحكومية والخاصة، وسط متابعة مستمرة من المواطنين والمستثمرين لتحركات العملة الأمريكية وتأثيرها على الأسواق المحلية، خاصة في ظل ارتباطها المباشر بأسعار السلع والخدمات المختلفة.

سعر الدولار في البنك المركزي المصري

وفقًا لآخر تحديث صادر عن البنك المركزي المصري، سجل سعر الدولار نحو 48.02 جنيه للبيع، و47.88 جنيه للشراء، وهو ما يعكس حالة من الاستقرار النسبي في سوق الصرف مع نهاية التعاملات الرسمية.

أسعار الدولار في البنوك الحكومية

استقرت أسعار الدولار في عدد من البنوك الحكومية الكبرى، حيث سجل السعر في البنك الأهلي المصري نحو 47.98 جنيه للبيع، و47.88 جنيه للشراء، وهي نفس المستويات التي سجلها في بنك مصر بنهاية تعاملات اليوم.

كما سجل الدولار في بنك القاهرة نحو 47.98 جنيه للبيع، و47.88 جنيه للشراء، ما يعكس توازنًا واضحًا في تسعير العملة الأمريكية داخل البنوك الحكومية.

أسعار الدولار في البنوك الخاصة اليوم

وفي البنوك الخاصة، حافظ الدولار على استقراره أيضًا، حيث سجل في البنك التجاري الدولي CIB نحو 47.98 جنيه للبيع، و47.88 جنيه للشراء، وهو نفس المستوى الذي استقر عنده في عدد من البنوك الأخرى.

بينما سجل الدولار في بنك التعمير والإسكان نحو 47.97 جنيه للبيع، و47.87 جنيه للشراء، في حين بلغ سعره في المصرف المتحد نحو 47.99 جنيه للبيع، و47.89 جنيه للشراء بنهاية تعاملات اليوم.

كما بلغ سعر الدولار في بنك الأهلي الكويتي نحو 47.95 جنيه للبيع، و47.89 جنيه للشراء، في حين سجل في مصرف أبوظبي الإسلامي أعلى سعر بين البنوك عند 48.22 جنيه للبيع، و48.12 جنيه للشراء خلال تعاملات اليوم.

تحديث أسعار الدولار في بنوك أخرى

وبحسب آخر تحديثات أسعار الصرف في عدد من البنوك، جاءت الأسعار على النحو الآتي، حيث سجل الدولار في بنك الإسكندرية نحو 47.88 جنيه للبيع، و47.78 جنيه للشراء بنهاية تعاملات اليوم.

كما بلغ سعر الدولار في بنك قناة السويس نحو 47.98 جنيه للبيع، و47.88 جنيه للشراء، فيما سجل في بنك البركة نحو 47.95 جنيه للبيع، و47.85 جنيه للشراء.

وفي بنك الكويت الوطني، سجل الدولار نحو 47.98 جنيه للبيع، و47.88 جنيه للشراء، وهو ما يعكس تقاربًا كبيرًا في الأسعار بين مختلف البنوك العاملة في السوق المصرفية المصرية.

تحليل استقرار سعر الدولار اليوم

يعكس هذا الاستقرار حالة من الهدوء النسبي في سوق الصرف، حيث تتقارب أسعار البيع والشراء بين البنوك المختلفة، مع وجود فروق طفيفة لا تتجاوز قروشًا معدودة، وهو ما يشير إلى استقرار آليات العرض والطلب خلال تعاملات اليوم.

ويتابع المواطنون بشكل يومي تحركات سعر الدولار، نظرًا لتأثيره المباشر على أسعار السلع المستوردة والخدمات، إضافة إلى أهميته بالنسبة للمستثمرين والمتعاملين في السوق المصرفي، ما يجعل أي تغير في سعره محل اهتمام واسع.