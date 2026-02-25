قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
هجوم الفراعنة في الليجا؟ مرموش هدف برشلونة وثنائية مصرية قد تكتب تاريخًا جديدًا
الهلال الأحمر يمد غزة بمواد غذائية ومستلزمات شتوية عبر «زاد العزة» 146 ويستقبل الدفعة الـ 19 من المصابين
بشرى.. قرارات عاجلة من وزيري التضامن والعمل لصالح العمالة غير المنتظمة
تحذيرات من متحور انفلونزا خطير قد يتحول إلى جائحة.. ظهر في أمريكا
قرار عاجل من التعليم بصرف حافز التدريس للمعلمين عن شهري يناير وفبراير
وفاة والد الفنانة مي عمر
عاصفة ثلجية تشل شمال شرق أمربكا .. والثلوج تتراكم قبل وصول موجة جديدة
وزير الصحة يعقد اجتماعاً لبحث تفعيل تقنية الروبوت الجراحي
خريطة شاملة لمعارض أهلًا رمضان 2026 في القاهرة والجيزة | تفاصيل
بعد تصدره الدوري.. عزيز الشافعي: الزمالك يصنع المعجزات
30 قتيلا على الأقل ونحو 40 مفقودا إثر أمطار غزيرة جنوب شرق البرازيل
بين إيران والاقتصاد.. ترامب يخاطب الكونجرس في "حالة الاتحاد" وسط رهانات داخلية وترقب دولي
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
اقتصاد

مع بداية التعاملات .. تعرف على أعلى سعر وصل إليه الدولار اليوم في البنوك

رانيا أيمن

واصلت أسعار الدولار ارتفاعها أمام الجنيه المصري خلال تعاملات اليوم الأربعاء 25 فبراير 2026، ليستقر عند مستوى 47.85 جنيه للشراء في معظم البنوك، وفقًا لآخر تحديثات القطاع المصرفي.

ويستكمل الدولار بذلك موجة الصعود التي بدأها في 19 فبراير الجاري، حين تجاوز حاجز 47.50 جنيه، واستمر في التحرك صعودًا خلال الأيام التالية، إلى أن سجل اليوم 47.85 جنيه للشراء بالبنك المركزي المصري، في أعلى مستوياته خلال الفترة الأخيرة.

وجاء سعر الدولار في البنوك اليوم كالتالي:

البنك المركزي المصري

47.85 جنيه للشراء

47.95 جنيه للبيع

البنك الأهلي المصري

47.85 جنيه للشراء

47.95 جنيه للبيع

بنك مصر

47.85 جنيه للشراء

47.95 جنيه للبيع

بنك قناة السويس

47.87 جنيه للشراء

47.97 جنيه للبيع

بنك الإسكندرية

47.85 جنيه للشراء

47.95 جنيه للبيع

مصرف أبوظبي الإسلامي

47.88 جنيه للشراء

47.97 جنيه للبيع

المصرف المتحد

47.85 جنيه للشراء

47.95 جنيه للبيع

بنك QNB

47.84 جنيه للشراء

47.94 جنيه للبيع

