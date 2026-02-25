مع بداية التعاملات .. تعرف على أعلى سعر وصل إليه الدولار اليوم في البنوك

واصلت أسعار الدولار ارتفاعها أمام الجنيه المصري خلال تعاملات اليوم الأربعاء 25 فبراير 2026، ليستقر عند مستوى 47.85 جنيه للشراء في معظم البنوك، وفقًا لآخر تحديثات القطاع المصرفي.

ويستكمل الدولار بذلك موجة الصعود التي بدأها في 19 فبراير الجاري، حين تجاوز حاجز 47.50 جنيه، واستمر في التحرك صعودًا خلال الأيام التالية، إلى أن سجل اليوم 47.85 جنيه للشراء بالبنك المركزي المصري، في أعلى مستوياته خلال الفترة الأخيرة.

وجاء سعر الدولار في البنوك اليوم كالتالي:

البنك المركزي المصري

47.85 جنيه للشراء

47.95 جنيه للبيع

البنك الأهلي المصري

47.85 جنيه للشراء

47.95 جنيه للبيع

بنك مصر

47.85 جنيه للشراء

47.95 جنيه للبيع

بنك قناة السويس

47.87 جنيه للشراء

47.97 جنيه للبيع

بنك الإسكندرية

47.85 جنيه للشراء

47.95 جنيه للبيع

مصرف أبوظبي الإسلامي

47.88 جنيه للشراء

47.97 جنيه للبيع

المصرف المتحد

47.85 جنيه للشراء

47.95 جنيه للبيع

بنك QNB

47.84 جنيه للشراء

47.94 جنيه للبيع