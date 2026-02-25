بث مباشر.. الجامع الأزهر يحتفل بمرور 1086 عاما على تأسيسه

حرصا من موقع صدى البلد الاخباري على توفير خدمة متميزة لمتابعيه نقدم لكم بثا مباشرا من فعاليات احتفال الجامع الأزهر بمرور 1086 على تأسيس هذا الصرح الإسلامي العريق.

ويقام الاحتفال، في أجواء رمضانية عامرة بالإيمان والتاريخ، بحضور الدكتور محمد الضويني، وكيل الأزهر الشريف، ونخبة من كبار العلماء وقيادات المؤسسة الأزهرية.

وبدأت الاحتفالية بتلاوة آيات من الذكر الحكيم، يعقبها كلمات لعدد من قيادات الأزهر، تتناول المكانة التاريخية للجامع الأزهر، ودوره العلمي والدعوي الممتد عبر أكثر من عشرة قرون، وما قدمه من إسهامات في خدمة قضايا الأمة ونشر منهج الوسطية والاعتدال.

وشهدت الاحتفالية عددًا من الأنشطة المصاحبة التي تُبرز تاريخ الأزهر ورموزه وعلماءه، إلى جانب فقرات من الابتهالات الدينية، في أجواء تعكس عراقة المؤسسة ورسالتها المتجددة في خدمة الإسلام والمسلمين.

وكان المجلس الأعلى للأزهر قد قرر في مايو 2018، برئاسة فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، اعتماد السابع من رمضان من كل عام يومًا سنويًا للاحتفال بذكرى تأسيس الجامع الأزهر، تخليدًا لذكرى افتتاحه الأول عام 361هـ، تأكيدًا على استمرارية رسالته العلمية والدعوية، وترسيخًا لدوره التاريخي في خدمة الإسلام والمسلمين.