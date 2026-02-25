جـ زار الفاشر.. مجلس الأمن يعاقب 4 من قادة قوات الدعم السريع

أعلن مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة فرض عقوبات على أربعة من قادة الجماعات المتمردة بسبب الفظائع التي ارتكبوها خلال السيطرة على مدينة الفاشر بدارفور في أكتوبر.

أعمال إبادة جماعية لأربعة قادة

يعد الأربعة أعضاء، رفيعي المستوى في قوات الدعم السريع، التي خلص تحقيق للأمم المتحدة الأسبوع الماضي إلى أنها ارتكبت أعمال إبادة جماعية خلال حصارها الذي دام 18 شهراً واستيلائها في نهاية المطاف على الفاشر.

والمدانون بالإبادة نواب قادة قوات الدعم السريع عبد الرحيم حمدان دقلو وجيدو حمدان أحمد، والعميد الفاتح عبد الله إدريس، والقائد الميداني تيجاني إبراهيم.

منذ أبريل 2023، يعاني السودان مما وصفته الأمم المتحدة بـ "حرب الفظائع" بين قوات الدعم السريع والجيش السوداني النظامي، مما أسفر عن مقتل عشرات الآلاف وخلق أكبر أزمات الجوع والنزوح في العالم.

على مدى عام ونصف، حاصرت قوات الدعم السريع مدينة الفاشر، عاصمة ولاية شمال دارفور - آخر مدينة رئيسية في المنطقة أفلتت من سيطرتهم - قبل أن تقتحم المدينة في 26 أكتوبر.

اتسمت الحملة، التي وصفتها بعثة الأمم المتحدة لتقصي الحقائق بأنها "ثلاثة أيام من الرعب"، بعمليات إعدام، وعنف جنسي ممنهج، واحتجاز جماعي - استهدفت في المقام الأول سكان المدينة من عرقية الزغاوة.

جـ زار الفاشر

بحسب إعلان العقوبات، يظهر عبد الرحيم، شقيق قائد قوات الدعم السريع محمد حمدان دقلو، في لقطات “يعطي فيها أوامر مباشرة لمقاتليه بعدم أخذ أسرى بل قتل الجميع”، وهو يخضع بالفعل لعقوبات من قبل الولايات المتحدة والمملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي.

أصبح إدريس، الملقب بأبو لولو، يُعرف باسم "جـ زار الفاشر" بسبب مقاطع الفيديو العنيفة التي نشرها بنفسه عن عملية الاستيلاء.

وقال مجلس الأمن: "قام أبو لولو بتصوير نفسه وهو يبتسم ويقتل الناس بينما كانوا يتوسلون الرحمة، بالإضافة إلى مقاطع فيديو يقوم فيها بعمليات إعدام تستهدف فئات عرقية معينة".