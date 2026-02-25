اليوم الوطني.. بن راشد : كل عام والكويت أكثر أمناً وأماناً واستقراراً وازدهاراً

هنا الشيخ محمد بن راشد نائب رئيس دولة الإمارات الكويت بمناسبة اليوم الوطني الكويت

وكتب بن راشد عبر حسابها الشخصي اكس :" كل عام وكويت المحبة قيادة وشعباً بخير..

‏كل عام والكويت أكثر أمناً وأماناً واستقراراً وازدهاراً بقيادة أخي الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح ..

‏كل عام وأخوتنا تترسخ .. ومسيرتنا تتسارع .. ومستقبلنا يصل لآفاق أرحب وأوسع..

‏حفظ الله الكويت وشعبها وقيادتها وأدام عزها ومجدها



تحتفل دولة #الكويت في 25 فبراير 2026 بذكرى يومها الوطني الثالث والستين، حيث تتزين الشوارع بالرايات وتزدحم الأماكن العامة بالعائلات، ويرتدي البعض الأزياء التقليدية، فيما تضاء معالم بارزة مثل متحف الكويت الوطني وأبراج الكويت، وتقام الحفلات وعروض الألعاب النارية احتفالاً بالمناسبة