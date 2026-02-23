مصر تتابع باهتمام وقلق بالغين مسألة الحدود البحرية بين الكويت والعراق

عرضت قناة القاهرة الإخبارية خبرا عاجلا يفيد بأن مصر تتابع باهتمام وقلق بالغين مسألة الحدود البحرية بين دولتي الكويت والعراق، وأن مصر تؤكد أهمية احترام قواعد ومبادئ القانون الدولي بما في ذلك أحكام اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لعام ١٩٨٢والالتزام بالتفاهمات ذات الصلة.



وأوضحت القناة أن مصر تؤكد على الأهمية البالغة لتغليب لغة العقل والحكمة انطلاقا من الروابط الأخوية والعلاقات التاريخية التي تجمع الدول العربية .



وتشدد مصر على ضرورة احترام سيادة الكويت ووحدة وسلامة أراضيها وضمان عدم التداخل مع حدودها البحرية، وتؤكد استعدادها التام لتقديم كافة أوجه الدعم للكويت والعراق لتقريب وجهات النظر والتوصل لتفاهمات متوافق عليها.



