مصر تواصل استقبال وعلاج الجرحى الفلسطينيين وتسهيل العودة إلى غزة

أكد عوض الغنام، مراسل "إكسترا نيوز"، من محيط مستشفى الشيخ زويد القريب من معبر رفح، أن المستشفى يشهد استعدادات مكثفة بالتزامن مع زيارة مرتقبة لمحافظ شمال سيناء، لمتابعة استقبال الجرحى الفلسطينيين القادمين إلى الأراضي المصرية.

وأوضح خلال رسالة عبر شاشة "إكسترا نيوز"، أن الحالات المصابة يتم توزيعها على عدد من مستشفيات الجمهورية، خاصة في الصعيد والقاهرة، في ظل حالة طوارئ قصوى، مشيراً إلى أن إجمالي المصابين منذ وقف إطلاق النار بلغ نحو 1661 مصاباً، فيما يقترب عدد الشهداء من 650، إضافة إلى آلاف الجرحى الذين يحتاجون لتدخلات طبية عاجلة في ظل تدهور القطاع الصحي بغزة.

وشدد الغنام على أن مصر تواصل دورها الإنساني والسياسي لدعم الشعب الفلسطيني، بمساندة جهود طبية وإغاثية يقودها الهلال الأحمر ومتطوعون شباب، مؤكداً جاهزية مستشفى الشيخ زويد بأحدث الإمكانات لاستقبال المزيد من الحالات.