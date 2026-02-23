قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
تحقيقات وملفات

موجة من الطقس السيئ .. المحافظات ترفع درجة الاستعدادات القصوى لمواجهة الأمطار

امطار تضرب المحافظات
امطار تضرب المحافظات
قسم المحافظات

موجة من الطقس السيئ تضرب البلاد وتسبب امطارا رعدية  متفاوتة الشدة على المحافظات ونشاط رياح ، وقد رفعت المحافظات حالة الاستعدادات القصوى للتصدي لمياة الامطار وتجمعاتها..

المنوفية

شدد اللواء عمرو الغريب محافظ المنوفية برفع درجة الاستعداد القصوى بكافة الأجهزة التنفيذية والمرافق الحيوية بنطاق المحافظة، واتخاذ جميع الإجراءات والتدابير الاحترازية اللازمة للتعامل الفوري مع فرص سقوط الامطار  ، وذلك تزامناً مع التحذيرات الصادرة عن الهيئة العامة للأرصاد الجوية بشأن تعرض البلاد لحالة من التقلبات الجوية تتضمن نشاطًا للرياح المثيرة للرمال والأتربة وفرص سقوط أمطار على بعض المناطق.

وأكد محافظ  المنوفية على تفعيل غرف العمليات الفرعية بالمراكز والمدن وربطها بغرفة العمليات المركزية بديوان عام المحافظة على مدار الساعة، والمتابعة المستمرة للموقف أولاً بأول، مع جاهزية معدات وسيارات شفط المياه ومراجعة بالوعات صرف الأمطار للتأكد من كفاءتها، والتنسيق الكامل مع شركة مياه الشرب والصرف الصحي، والكهرباء، والحماية المدنية، والإسعاف، والصحة وكافة المرافق الحيوية  تحسبًا لأي طوارئ

مطروح

تشهد محافظة مطروح سقوط أمطار متوسطة على مدينة مرسى مطروح في الساعات الأولى من اليوم،الاثنين  مع استمرار حالة عدم استقرار في الأحوال الجوية.

كما شهدت مدن محافظة مطروح سقوط ومطار متوسطة خاصة بالعلمين والضبعة والحمام بالاضافة الى امطار خفيفة بمدينة السلوم .

كما يشهد ساحة البحر المتوسط بمطروح ارتفاع ملحوظ فى الأمواج والذى وصل ل2 متر 

ويتوقع خبراء  الأرصاد الجوية  استمرار تدفق السحب الرعدية الممطرة على السواحل الشمالية الغربية من مصر (منها مطروح)، يصاحبها أمطار متوسطة الشدة قد تكون غزيرة في بعض الفترات، مع انخفاض في درجات الحرارة ونشاط للرياح. 

كفر الشيخ 

شهدت محافظة كفر الشيخ، اليوم، هطول أمطار بين متوسطة وغزيرة في عدد من المناطق والمدن والقرى  خاصة في المراكز الشمالية في مراكز ومدن بلطيم ومصيف بلطيم ومطوبس.

ورفعت الوحدات المحلية بمراكز ومدن كفر الشيخ، حالة الطوارئ لمجابهة التغيرات المناخية والطارئة وكسح مياه لأمطار الغزيرة من الشوارع تنفيذاً لتوجيهات المهندس إبراهيم مكي، محافظ كفر الشيخ.

في سياق متصل، تابع هيثم عطية رئيس مدينة مصيف بلطيم، أعمال كسح ورفع مياه الأمطار.

وشدد رئيس مدينة مصيف بلطيم، على ضرورة متابعة تقارير هيئة الأرصاد الجوية لضمان الاستعداد المبكر لمواجهة أي تقلبات جوية، مع التواجد الميداني لفرق الطوارئ وسيارات التدخل السريع ومعدات رفع المياه على مدار الساعة.

وأكد ضرورة المراجعة الدورية لصفايات الأمطار لتسريع تصريف المياه ومنع تجمعها، وضمان انسيابية حركة المرور وتسهيل تنقل المواطنين، إلى جانب الحفاظ على مستوى النظافة وفحص العوازل الكهربائية ومراجعة عمل كشافات الإنارة العامة بشكل دوري.

وأشار إلى ضرورة التعاون الدائم مع شركة مياه الشرب والصرف الصحي، وجهاز النظافة والتجميل، والتنسيق المستمر مع غرفة العمليات الرئيسية بمركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة، لمتابعة البلاغات والتدخل السريع لمواجهة أي طوارئ.

https://youtube.com/shorts/3CXjCnB82Oo

امطار المحافظات موجة الطقس السيئ مطروح المنوفية

محافظ الشرقية
لماذا تزداد رائحة الفم الكريهة أثناء الصيام؟ وكيف تتجنبها؟
ليلي علوي
احذر تناول الطعميه على السحور.. لهذه الأسباب
