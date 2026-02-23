محافظ المنوفية: التعامل الفوري مع تجمعات مياه الأمطار والنقاط الساخنة

تابع ميدانياً اللواء عمرو الغريب محافظ المنوفية جهود الوحدات المحلية في التعامل مع موجة الطقس السيئ وسقوط الأمطار بعدد من مراكز ومدن المحافظة، وذلك من داخل مركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة، بحضور اللواء عبد الله الديب السكرتير العام.

وخلال متابعته، أجرى المحافظ عددًا من الاتصالات المرئية المباشرة برئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة شبين الكوم ورؤساء أحياء شرق وغرب ، حيث اطمئن على الحالة العامة لعدد من النقاط الساخنة لتجمعات المياه ومنها نفق البساتين وكوبري السمك ومديرية الزراعة والبنك الأهلي وأمام عمارة الغاز وطريق كفر المصيلحة وعدد من الشوارع والميادين الرئيسية وكفاءة شبكات الصرف للوقوف على آخر تطورات أعمال شفط مياه الأمطار ، وكذا متابعة جهود شفط تجمعات المياه بنفق تلا ، والتأكد من تمركز المعدات وتوزيعها بالشكل الأمثل لرفع تجمعات المياه بشكل عاجل بما يضمن تحقيق السيولة المرورية وتيسير حركة المواطنين.

وشدد المحافظ على ضرورة التواجد الميداني لكافة القطاعات والمرافق الحيوية والفرق الفنية والجاهزية الكاملة لسرعة التعامل مع موجة الطقس بالتنسيق الكامل مع شركة مياه الشرب والصرف الصحي، والتدخل السريع ، موجها بسرعة الاستجابة الفورية لشكاوى المواطنين وربط غرف العمليات الفرعية بالمراكز والوحدات المحلية بغرفة العمليات الرئيسية بالمحافظة لمتابعة الموقف على مدار الساعة.

وتواصل الأجهزة التنفيذية أعمالها الميدانية بكامل جاهزيتها من خلال الدفع بسيارات الشفط والمعدات الثقيلة .

وأكد محافظ المنوفية أن المحافظة تتابع لحظياً تطورات حالة الطقس وتعمل وفق خطة طوارئ متكاملة للتعامل الفوري مع كافة المستجدات .