شلل تام.. عمدة نيويورك يطالب سكان المدينة البقاء في المنازل .. اعرف السبب
قائد الفريق والظهير الأيسر.. ضربة موجعة لـ الجيش الملكى أمام بيراميدز في دوري أبطال إفريقيا
يبدأ من 10 آلاف جنيه.. طريقة شراء سند المواطن بعائد 17%
السفارة الأمريكية في لبنان تجلي موظفيها للسفر من مطار رفيق الحريري
البورصة المصرية تطلق تداول العقود الآجلة لأول مرة بدءًا من أول مارس
مصر تعرب عن تعازيها لنيجيريا جراء الهجوم الإرهابي بولاية زامفارا
مع انتشارها في رمضان.. القانون يعاقب حيازة البمب والصواريخ بالإعدام والمؤبد| تفاصيل
الأرصاد تحذر: حالة من عدم الاستقرار وأمطار رعدية ورياح مثيرة للأتربة اليوم
زكاة الفطر 2026.. قيمتها ووقتها ولمن تعطى.. اثنان لا تجب عليهما
حكم الاعتكاف في المسجد.. أمين الفتوى يوضح هل فرض أم سنة
تشاد تغلق حدودها مع السودان.. وظروف المجاعة تتفاقم في المناطق الأكثر ضعفًا
موجة من الطقس السيئ .. المحافظات ترفع درجة الاستعدادات القصوى لمواجهة الأمطار
محافظات

محافظ المنوفية: التعامل الفوري مع تجمعات مياه الأمطار والنقاط الساخنة

سحب مياه الأمطار
سحب مياه الأمطار
مروة فاضل

تابع ميدانياً اللواء عمرو الغريب محافظ المنوفية جهود الوحدات المحلية في التعامل مع موجة الطقس السيئ وسقوط الأمطار بعدد من مراكز ومدن المحافظة، وذلك من داخل مركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة، بحضور  اللواء عبد الله الديب السكرتير العام.

وخلال متابعته، أجرى المحافظ عددًا من الاتصالات المرئية المباشرة برئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة شبين الكوم ورؤساء أحياء شرق وغرب ، حيث اطمئن على الحالة العامة لعدد من النقاط الساخنة  لتجمعات المياه ومنها نفق البساتين وكوبري السمك ومديرية الزراعة والبنك الأهلي وأمام عمارة الغاز وطريق كفر المصيلحة  وعدد من الشوارع والميادين الرئيسية وكفاءة شبكات الصرف للوقوف على آخر تطورات أعمال شفط مياه الأمطار ، وكذا متابعة جهود شفط تجمعات المياه بنفق تلا ،  والتأكد من تمركز المعدات وتوزيعها بالشكل الأمثل لرفع تجمعات المياه بشكل عاجل بما يضمن تحقيق السيولة المرورية وتيسير حركة المواطنين.

وشدد المحافظ على ضرورة التواجد الميداني لكافة القطاعات والمرافق الحيوية والفرق الفنية والجاهزية الكاملة لسرعة التعامل مع موجة الطقس بالتنسيق الكامل مع شركة مياه الشرب والصرف الصحي، والتدخل السريع ، موجها بسرعة الاستجابة الفورية لشكاوى المواطنين وربط غرف العمليات الفرعية بالمراكز والوحدات المحلية بغرفة العمليات الرئيسية بالمحافظة لمتابعة الموقف على مدار الساعة.

وتواصل الأجهزة التنفيذية أعمالها الميدانية بكامل جاهزيتها من خلال الدفع بسيارات الشفط والمعدات الثقيلة .

وأكد محافظ المنوفية أن المحافظة تتابع لحظياً تطورات حالة الطقس وتعمل وفق خطة طوارئ متكاملة للتعامل الفوري مع كافة المستجدات .

محافظة المنوفية المنوفية اخبار محافظة المنوفية سقوط الأمطار الطقس السئ

