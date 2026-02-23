مياه المنوفية: رفع درجة الاستعداد القصوى لمواجهة موجة الطقس السيئ

أعلن المهندس رشدى السيد عمر رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب عن رفع درجة الاستعداد القصوي فى جميع أنحاء المحافظة استعدادا للتنبؤات الصادرة من هيئة الأرصاد الجوية فيما يتعلق بظروف الطقس واحتمالية هطول أمطار على المحافظة.

ووجه، بضرورة إختبار جميع الأجهزة والمعدات للوقوف على مدى كفاءتها لكيفية التعامل اللحظى مع الحدث ، وتواجد عربات الكسح استعدادا لشفط تجمعات الأمطار فور حدوثها حفاظا على انتظام الحركة المرورية .

وأضاف، أن الهدف هو رفع درجة الإستعداد القصوى بجميع الأفرع التابعة ومراجعة كفاءة المعدات والتأكد من جاهزيتها وصلاحيتها للتعامل الفورى فى حالة حدوث الأزمات والطوارئ .

يأتى ذلك فى إطار خطة المحافظة واستعدادها التام لمجابهة الأزمات ، تنفيذا لتوجيهات رئيس الجمهورية ووزير الاسكان ومحافظ المنوفية ورئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي.