إحالة مختصين بالزراعة للتحقيق لتقاعسهم عن تنفيذ إزالة بالمنوفية

قرر طارق أبو حطب رئيس مركز ومدينة أشمون في محافظة المنوفية إحالة عدداً من المختصين بالزراعة للتحقيق وذلك بشأن واقعة لحالة تعدي بالبناء علي الأرض الزراعية بحوض الثمانية بقرية شما علي مساحة 90م ، وعدم إبلاغ الوحدة المحليه بها ،وتقاعسهم عن تنفيذ الازالة في المهد ،مما يُعد مخالفة جسيمة تضر بالصالح العام .

جاء هذا أثناء مرور طارق أبو حطب رئيس مركز ومدينة أشمون لمتابعة سير وإنتظام الأعمال بالوحدات المحلية القروية.

وإتضح أثناء المرور ظهور حالة تعدي علي الأرض الزراعية بقرية شما دون إتخاذ أي إجراء لازالتها في المهد وعلي أثرها قام أبو حطب بتحويل المذكورين للتحقيق لإتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيالهم ، بعد أن تم إزالة حاله التعدي المخالفة بالقرية ، بحضور حسام حسني رئيس الوحدة المحلية بشما .

من جانبه شدد أبو حطب علي نواب رئيس المدينة ورؤساء الوحدات المحلية ومسئولي الزراعة بضرورة تنفيذ الإزالات الفورية في المهد لكافة أشكال التعديات المخالفة على أملاك الدولة والأراضي الزراعية بمختلف قري مركز ومدينة أشمون ، مؤكداً أن ملف التعديات هو خط أحمر لن يتم التهاون فيه ، مشدداً على محاسبة المقصرين بكل قوة والضرب بيد من حديد على أي عنصر فاسد ضمن منظومة العمل ومعاقبة المخالفين حفاظاً على المال العام .