معبر رفح يستقبل دفعة جديدة من الجرحى والمرضى الفلسطينيين وسط تجهيزات طبية مكثفة
تحرك في 5 محافظات.. وزيرة التنمية المحلية توجه بتلافي ملاحظات الإنارة والتشجير وإزالة الإشغالات بمسار العائلة المقدسة
إعلام إسرائيلي: فجوة حادة في تراخيص البناء بالضفة خلال 11 عامًا.. وارتفاع وتيرة الهدم مؤخرًا
بعد أزمة «رامز ليفل الوحش».. عقوبات رادعة تنتظر المتنمرين في مصر
محافظ القاهرة يصدر قرارا عاجلا بشأن ملف التصالح.. ما الجديد؟
قضية ميت عاصم.. تأجيل محاكمة المتهمين بإجبار شاب على ارتداء ملابس نسائية
حاول الانتـ.ـحار.. شقيق ضحية واقعة ميت عاصم: أخويا منهار نفسيا.. وعايزين حقه
تارا عماد تلاحق عباس الريس وتدخل منزله بمسلسل إفراج
ادعى معرفته بضابط شرطة.. نصاب يستولى على أموال الأجانب بالبلاد
كنوز قبة الهواء.. الكشف عن مقابر صخرية و160 آنية أثرية نادرة بأسوان
مخدرات وسلاح بـ120 مليون جنيه.. مصرع 5 عناصر إجرامية فى تبادل إطلاق النار مع الشرطة بأسيوط |صور
موعد مباراة برشلونة ضد ليفانتي والتشكيل المتوقع
إلهام أبو الفتح
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
محافظات

إحالة المتغيبن للتحقيق وإعادة توزيع الأطباء في جولة مفاجئة على الوحدات الصحية بالمنوفية

جولة وكيل صحة المنوفية
جولة وكيل صحة المنوفية
مروة فاضل

 أجرى الدكتور عمرو مصطفى محمود وكيل وزارة الصحة بالمنوفية جولة صباحية مبكرة على عدد من الوحدات الصحية التابعة لإدارة شبين الكوم الصحية، للوقوف على انتظام سير العمل ومستوى الخدمات المقدمة  ومتابعة سير العمل بالعيادات المختلفة،  الباطنة، والأطفال، وتنظيم الأسرة، وفريق المبادرات والطب الوقائي والتطعيمات والأسنان. 

استهل وكيل الوزارة جولته بالمرور على الوحدة الصحية بميت مسعود ، حيث تفقد أقسام  الإستقبال ،تنظيم الأسرة، المعامل، الملفات، الصيدلة و المبادرات للتأكد من انتظام العمل و مراجعة دفاتر الحضور والانصراف، و انتظام الأطقم الطبية والإدارية في أماكن عملهم، حيث لاحظ زيادة نسبة الغياب ، وقد وجّه بتحويل المتغيبين عن العمل إلى الشئون القانونية بالمديرية لاتخاذ الإجراءات اللازمة، تأكيدًا على مبدأ الانضباط و شدد وكيل الوزارة على أهمية الالتزام الكامل بمواعيد العمل الرسمية.

وفي وحدة الراهب ،وخلال المرور تفقد العيادات المختلفة الإستقبال ،تنظيم الأسرة، المعامل، الملفات، الصيدلة و المبادرات وفي عيادة الأسنان، تلاحظ انخفاض عدد التدخلات العلاجية المقدمة للمترددين ، حيث وجّه بضرورة زيادة معدلات تقديم الخدمة وتحقيق الاستفادة القصوى من الإمكانيات المتاحة. 

كما كلّف الدكتورة جمالات الفقي مدير عام إدارة الأسنان بالمديرية بمتابعة الأداء الفني للعيادة بشكل دوري ، لضمان تحسين مستوى الخدمة ورفع كفاءة الأداء. 

واختتم الجولة بالمرور على الوحدة الصحية بكفر المصيلحة، حيث تفقد أقسام الاستقبال والعيادات المختلفة، واطمأن على توافر الأدوية والمستلزمات الطبية، وانتظام تقديم الخدمات للمواطنين.

وخلال المتابعة بالوحدة لاحظ زيادة أعداد الأطباء بالوحدة مقارنة بحجم التردد، موجّهًا وكيل المديرية بضرورة إعادة توزيع القوى البشرية بشكل يحقق الاستفادة المثلى ويضمن سد العجز في الوحدات الأخرى.

وأكد وكيل الوزارة في ختام جولته أن المتابعة الميدانية المفاجئة مستمرة بكافة الإدارات الصحية، لضمان تحسين جودة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين، وتحقيق الانضباط الإداري والارتقاء بمنظومة العمل داخل المنشآت الصحية بالمحافظة.

