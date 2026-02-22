أدعية رمضان مكتوبة.. شهر الصيام والعبادة والتوبة

أدعية شهر رمضان مكتوبة، يحرص غالبية المسلمين على الإكثار من أدعية شهر رمضان، حيث يعد شهر رمضان واحد من الشهور التي لها مكانة كبيرة عن غيره من الشهور، إذ يمثل شهر الصيام والعبادة والتوبة والتغيير، والدعاء في شهر رمضان هو أحد الطرق للتواصل مع الله.

وفي السطور التالية نستعرض بعض الأدعية التي يمكن أن يدعو بها المسلمين خلال شهر رمضان.

أدعية رمضان مكتوبة

- اللهم بارك لنا في رمضان وبلغنا رمضان: هذا الدعاء يعبر عن التمنيات بأن يبارك الله لنا في هذا الشهر وأن يمنحنا القوة والإرادة للصيام والعبادة.

- اللهم إني أسألك صياماً متقبلاً ودعاءً مستجاباً وعلماً نافعاً: هذا الدعاء يعبر عن الرغبة في أن يتقبل الله صيام المسلمين وأن يجيب دعائهم ويمنحهم العلم النافع.

- اللهم اجعل رمضان شهر خير وبركة وتوبة ومغفرة: هذا الدعاء يعبر عن الأمنيات بأن يكون رمضان شهراً مليئاً بالخير والبركة وأن يكون فرصة للتوبة والمغفرة.

- اللهم ارزقنا الإخلاص في الصيام والقيام وتقبل منا: هذا الدعاء يعبر عن الرغبة في أن يكون الصيام والقيام صادقين وخالصين لله وأن يتم قبولهم من قبله.

- اللهم ارزقنا تلاوة القرآن وفهمه وتدبره: هذا الدعاء يعبر عن الرغبة في أن يمنح الله المسلمين فهماً وفهماً أعمق للقرآن الكريم وأن يمكنهم من تدبره والتفكر فيه.

-جعلنا الله لك من الصائمين والوقوفين ، وجعلنا لك يوم رمضان بين الذين يذكرونك ويشكرونك. سبحانك ربي ما أعظم مكانتك وما أعظم بركاتك. هذا العالم علينا يا رب العالمين.

ربنا ارحمنا من رحمتك العظيمة على الصيام والوقوف ، وإغلاق النظر وحراسة اللسان ، فكل شيء يا الله يذل لك ويرفعه منك.

اللهم انت ربنا لا اله الا انت خلقتنا ونحن عبيدك ونحن ربنا حسب عهدك ووعدك لم نستعيذ بك يا الله من شر أنفسنا وشر ما فعلناه ، وأنا أتنبأ لك بنعمك التي نالت علينا يا ربنا فاغفر لنا ، فلا أحد يغفر الذنوب إلا أنت.

تبارك الله و الحمد لك لا اله الا انت و الله اكبر يا الله لا حول لي ولا قوة الا انت فاعزني يا رب بقوة منك ساعدني للصوم والقيام في هذا الشهر الكريم يا رب العالمين.

-اللهم اجعلني فيه من المستغفرين ، واجعلني فيه من عبادك الصالحين القانتين ، و اجعلني فيه من اوليائك المقربين، برأفتك يا ارحم الراحمين .

اللهم برحمتك الواسعة عمنا واكفنا شر ما أهمنا وأغمنا وعلى الإيمان الكامل والكتاب والسنة جمعيًا توفنا وأنت راضي عنا اللهم بلغنا رمضان من غير فراق لقريب ولا استمراراً لمرض حبيب

اللهم اجعل قدوم شهر رمضان قدوم خير على الإسلام والمسلمين وفي جميع بلاد المسلمين وبلغنا جميعًا على خير الأحوال وأفضلها اللهم سلم لنا شهر رمضان وسلمنا له وتسلم منا يا أرحم الرحمين صيامنا وصلاتنا وأعمالنا، وتقبل منا دعوتنا وأغفر لنا ذنوبنا يا رب يا كريم.

اللهمَ اجْعلْ صِيامي فيه صِيام الصّائِمينَ وقيامي فيهِ قيامَ القائِمينَ ونَبّهْني فيهِ عن نومة الغافِلينَ وأغفر لي جُرمي فيهِ يا الهَ العالَمينَ واعْفُ عنّي يا عافياً عنِ المجْرمين.

اَللّهُمَّ ارْزُقْني فيهِ طاعةَ الخاشعينَ، وَاشْرَحْ فيهِ صَدري بإنابة المُخْبِتينَ، بِأمانِكَ يا أمانَ الخائفينَ. اللهم أهله علينا بالأمن والأمان والسلامة والإسلام، والعافية المجللة، ودفاع الأسقام، والعون على الصلاة والصيام والقيام، وتلاوة القرآن، اللهم سلمنا لشهر رمضان، وتسلمه منا حتى ينقضي عنا شهر رمضان، وقد عفوت عنا وغفرت لنا ورحمتنا، يا رب العالمين.

الدعاء في رمضان

يتميز شهر رمضان بتكثيف العبادات والتلاوة للقرآن الكريم، وإحياء الليالي العشر الأخيرة منه، والتي يوجد فيها ليلة القدر التي تعد أفضل ليلة في السنة لذا عبادة الدعاء من أفضل العبادات في هذا الشهر الكريم.

ويستحب لكل مسلم الاهتمام بالدعاء في شهر رمضان والاستغلال الأمثل لهذا الشهر الكريم للتواصل مع الله والتضرع إليه بالدعاء والتوبة والإستغفار.

الدعاء في رمضان كثير منه دعاء السحور: " نويت الصيام غدا من شهر رمضان، اللهم تقبل منا، إنك أنت السميع العليم"، ودعاء الإستفتاح "اللهم باعد بيني وبين خطاياي، وكبار ذنوبي، كما باعدت بين المشرق والمغرب، ودعاء الاستغفار: "أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه، و دعاء القنوت: دعاء يُقال في الصلاة الوتر في الأيام العشر الأخيرة من رمضان، يُستحب فيه التضرع إلى الله والدعاء للمسلمين والمسلمات والمجاهدين والمستضعفين.

-إلهي: قد أطعناك في أكبر الطاعات: الإيمان بك، والافتقار إليك، وتركنا أكبر السيئات: الشرك بك، والافتراء عليك، فاغفر لنا ما بينهما ولا تخُجلنا بين يديك.

إلهى وسيدى ومنتهى أملى حاشاك أن تحرق وجهاً بالنار كان لك ساجداً ،ولساناً كان لك ذاكراً، وقلباً كان بك عارفاً. إلهي ... أذنبت في بعض الأوقات وآمنت بك في كل الأوقات فكيف يغلب بعض عمري مذنبا كل عمري مؤمنا.

إلهي ... لو أردت إهانتي لما هديتني ولو أردت فضيحتي لم تسترني فمتعني بما له هديتني وأدم لي ما به سترتني.

-اللهم أحرسنى وأهلي ومالي وأولادي وأصحابي وأحبابي , من حضرني منهم ومن غاب عن بالي , من شيطان الجن وشيطان الإنس , ومن شر عيون حاسدة , وقلوب حاقده , ونفوس نافرة , ووجوه عابسة , بالله الذى له ملك السموات والأرض، ألا إلى الله تصير الأمور وأفوض أمرى إلى الله إن الله بصير بالعباد .

دعاء رمضان مؤثر مكتوب

-ربّ اشرح لي صدري ويسّر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي.

-رَبَّنَا لَا تُزِغْ قُلُوبَنَا بَعْدَ إِذْ هَدَيْتَنَا وَهَبْ لَنَا مِن لَّدُنكَ رَحْمَةً ۚ إِنَّكَ أَنتَ الْوَهَّابُ

-لا إله إلا أنت سبحانك إنّي كنت من الظالمين

-رَبَّنَا أَفْرِغْ عَلَيْنَا صَبْرًا وَثَبِّتْ أَقْدَامَنَا وَانصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ

يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث أصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي طَرْفة عيْن”.

-اللّهم إنّي أعوذ بك من الهمِّ والحَزَن والعجز والكسل والبخل والجبن وضلع الدَّيْن وغلبة الرجال

-يا مُقلّب القلوب ثبّت قلبي على دينك

-اللّهم أصلح لي ديني الذي هو عصمة أمري، وأصلح لي دنياي التي فيها معاشي، وأصلح لي آخرتي التي فيها معادي، واجعل الحياة زيادة لي في كل خير، واجعل الموت راحةً لي من كل شر.

اللهم إني اسألك برحمتك التي وسعت كل شيء أن تغفر لي.

-اللهم لك صمت وعلى رزقك أفطرت.