بأمر ترامب.. "جيرالد فورد" تكسر الرقم القياسي لأطول مهمة عسكرية وموجة استقالات تضرب الطاقم

أدى قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بتمديد انتشار حاملة الطائرات "يو إس إس جيرالد آر فورد" للمرة الثانية إلى ضغوط متزايدة على طاقم السفينة وعائلاتهم، ودفع بعض البحارة للتفكير في ترك الخدمة بعد انتهاء مهمتهم.



وقالت صحيفة "وول ستريت جورنال" إن الطاقم يواجه آثار التمديد على حياته الشخصية، حيث فات بعضهم مناسبات عائلية مهمة، مثل جنازات وأعياد ميلاد، بينما تفكر بحارة أخرى في الاستقالة بسبب طول فترة البعد عن أبنائهم الصغار. وأضافت الصحيفة أن الحاملة واجهت مشاكل في نظام الصرف الصحي خلال الانتشار الطويل.



وتعد "جيرالد فورد" أكبر سفينة حربية أمريكية، وكانت في البحر منذ يونيو الماضي، حيث تم تحويل مهمتها أكثر من مرة لدعم عمليات مختلفة، من بينها منع ناقلات نفط واعتقال مسؤولين سياسيين في فنزويلا، وصولاً إلى الدعم المحتمل لضربات جوية أميركية ضد إيران.



وعبرت الحاملة مضيق جبل طارق الجمعة متجهة شرقًا، بحسب صور الأقمار الصناعية، في ظل استعدادات لنشر محتمل في الشرق الأوسط، وقد يمتد الانتشار الحالي إلى 11 شهرًا، وهو ما قد يكسر الرقم القياسي لأطول مهمة متواصلة لسفينة أمريكية.



وفي بيان، أقر مسؤول في البحرية بالتحديات المصاحبة للانتشار، مؤكدًا أن دعم البحارة وعائلاتهم يمثل أولوية للقيادات، وأشار قائد السفينة الكابتن ديفيد سكاروزي إلى صعوبة التمديد وتأثيره على الطاقم، لكنه شدد على ضرورة "الاستجابة حين تنادي البلاد".



ورغم الصعوبات، يرى بعض البحارة أن طول فترة الغياب جزء من طبيعة المهنة، ويعتبرون مهمتهم ضرورية لضمان أمن الولايات المتحدة ومنع أي تهديد يصل إلى الداخل الأمريكي.