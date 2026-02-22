محافظ الشرقية يتابع سير العمل بالمراكز التكنولوجية بمركز الزقازيق وحي أول| صور

تفقد المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية المركز التكنولوجي لخدمة المواطنين برئاسة مركز ومدينة الزقازيق، والذي يضم ١٣ شباكًا لتقديم ٥١ خدمة متنوعة بنظام الشباك الواحد، بما يضمن حصول المواطن على الخدمة بسهولة ويسر ودون تعامل مباشر مع مقدمها، تطبيقاً لمبادئ الشفافية والنزاهة.

واطّلع المحافظ على معدلات الأداء داخل المركز، واطمأن على انتظام الدورة المستندية لطلبات المواطنين، مشددًا على سرعة إنهاء إجراءات التصالح في مخالفات البناء، وتراخيص المحال التجارية والإعلانات، مؤكدًا أنه لن يسمح بأي تقصير أو تعطيل لمصالح المواطنين.

وتوجه المحافظ إلى المركز التكنولوجي بحي أول الزقازيق، حيث إلتقى بعدد من المواطنين المترددين على المركز للتعرف على أبرز المعوقات التي قد تواجههم أثناء تقديم طلبات التصالح، موجّهًا رئيس حي أول بحل أي مشكلة على الفور، وتقديم كافة أوجه الدعم للمواطنين الجادين الراغبين في تقنين أوضاعهم وفقًا للقانون.

ووجّه محافظ الشرقية المهندسة لبنى عبد العزيز نائبه المحافظ بإعداد دورة تدريبية متخصصة للعاملين بقسم الإشغالات، لتنمية مهاراتهم ورفع قدراتهم وكفاءتهم في كافه الجوانب الإدارية والقانونية، وفقًا للوائح المنظمة للعمل.

وتفقد المحافظ سيرًا على الأقدام عددًا من الشوارع الجانبية المتفرعة من شارع الجلاء للإطمئنان على مستوى النظافة العامة، حيث إلتقى بعدد من الأهالي واستمع إلى مطالبهم، موجهًا رئيس حي أول الزقازيق بدراسة الشكاوى والعمل على إيجاد الحلول المناسبة لها في أسرع وقت.