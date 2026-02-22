فحص وعلاج 13 ألف مواطن مجانا خلال 9 قوافل طبية بالشرقية

أكد المهندس حازم الأشمونى محافظ الشرقية أن تنظيم القوافل الطبية المجانية بالقرى والنجوع.

يأتي ذلك في ضوء توجيهات القيادة السياسية بضرورة توفير خدمات الرعاية الصحية المتكاملة للمواطنين، وخاصة بالمناطق النائية والأكثر إحتياجاً، مشيداً بالدور الفعال لفرق القوافل الطبية، والثقافة الصحية، والمبادرات الرئاسية في الوصول إلى المواطنين وتقديم الرعاية الطبية تحت مظلة من الإجراءات الوقائية ومكافحة العدوى، والتأكيد على أعمال التطهير المستمرة بجميع العيادات المتنقلة.

ومن جانبه، أوضح الدكتور أحمد البيلي وكيل وزارة الصحة بالشرقية ، أنه على مدار شهر يناير الماضى، قامت فرق عمل القوافل الطبية العلاجية التابعة للمديرية بتنفيذ (٩) قوفل طبية شملت ١١ تخصص رئيسي بالإضافة إلي تخصيص 2 عيادة لخدمة تخصص الأطفال لضمان تقديم الرعاية المناسبة لهم وتنظيم ندوات توعوية وجلسات تثقيف صحي، وعيادة متخصصة ضمن مبادرة الكشف المبكر عن أورام الثدي.

وأشار إلى أن قافلة قرية ميت معلا بمركز بلبيس شهدت توقيع الكشف الطبي على (٢٠١٧) مواطناً وصرف العلاج اللازم لهم وتحويل (٧) حالات للمستشفي وقافلة الحى العاشر بمدينة العاشر من رمضان توقيع الكشف الطبي على (١٧٧٠) مواطن وصرف العلاج اللازم لهم وتحويل (٤) حالات للمستشفى لتلقى العلاج بالاضافة لتنظيم ٣ قوافل طبية بمراكز الشباب بالتنسيق مع مديرية الشباب والرياضة بمراكز شباب (منية الكرم بمركز فاقوس ، ساحة منيا القمح، ساحة ابوحماد) وتم توقيع الكشف الطبى على (١٦٤١) مواطن ، بإجمالى (١٣ ألف و ٧٣) مواطن.

أكد محافظ الشرقية إستمرار تنفيذ القوافل الطبية المجانية بجميع أنحاء المحافظة ، لضمان وصول الخدمات الطبية المجانية لكل مواطن في مختلف المناطق، دعماً للحق في الرعاية الصحية المتكاملة.