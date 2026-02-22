قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
رياضة

إشبيلية يفوز على خيتافي 1-0 في الدوري الإسباني

إشبيلية
إشبيلية
عبدالله هشام

حقق فريق إشبيلية الفوز على منافسه خيتافي نتيجة هدف دون رد في المباراة التي أقيمت اليوم، الأحد، ضمن منافسات الجولة الـ 25 من بطولة الدوري الإسباني.

وجاء هدف المباراة الوحيد لصالح إشبيلية في الدقيقة 64من عمر المباراة عن طريق سو.

وشهدت المباراة طرد للاعب خيتافي، دجينيه في الدقيقة 26 من عمر المباراة، ما سهل مهمة إشبيلية نظريا.

المباراة كانت دفاعية من كلا الجانبين، خصوصا بعد تقدم إشبيلية بهدف وطرد لاعب من فريق خيتافي، وبالتالي قلت عدد الفرص المتاحة للفريقين.

استحوذ فريق إشبيلية على الكرة بنسبة وصلت لـ 73% مقابل 27% لخيتافي.

وسدد فريق إشبيلية 3 كرات واحدة فقط بشكل صحيح، وجاء منها الهدف، فيما سدد فريق خيتافي 3 كرات وكانت كرة واحدة فقط بين الثلاث خشبات.

بهذه النتيجة يحتل فريق إشبيلية المركز الحادي عشر في جدول ترتيب بطولة الدوري الإسباني برصيد 29 نقطة، فيما جاء خيتافي في المركز الثاني عشر برصيد 29 نقطة.

تشكيل خيتافي ضد إشبيلية

حارس المرمى: ديفيد سوريا

الدفاع : كيكو فيمينيا - دومينغوس دوارتي - عبد القادر أبقار - زيدو روميرو

الوسط: خوان إغليسياس - دجينيه - لويس ميا- ماورو أرامباري 

الهجوم :مارتن ساتريانو- ألفارو فازكيز

تشكيل إشبيلية ضد خيتافي 

حارس المرمى: أوديسياس

الدفاع: أزبيليكويتا - نيانزو - غوديل - كيكي سالاس- سوازو 

الوسط: أغومي - ميندي - سو 

الهجوم: موباي - أكور

إشبيلية فريق إشبيلية خيتافي الدوري الإسباني ريال مدريد

