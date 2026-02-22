إندريك يحلم بالعودة إلى ريال مدريد.. ورسالة خاصة من مبابي وكامافينجا

كشف البرازيلي الشاب إندريك، لاعب ليون والمعار من ريال مدريد حتى نهاية الموسم، عن طموحه الكبير في العودة يومًا ما إلى الفريق الملكي لتحقيق المجد الأوروبي، مؤكدًا أن حلمه الأكبر هو التتويج بدوري أبطال أوروبا بقميص الميرينجي.

المهاجم الواعد بدأ مغامرته في فرنسا بشكل ناري، بعدما سجل 5 أهداف وصنع هدفًا في أول 6 مباريات له مع أولمبيك ليون، ليصبح الأكثر مساهمة تهديفيًا في بداياته بتاريخ النادي، ويؤكد أنه صفقة تملك الكثير لتقدمه.

تصريحات إندريك

وفي تصريحات لبرنامج “تيليفوت”، أوضح إندريك أنه يتمنى تحقيق إنجازات مع ليون أولًا، ثم تمثيل البرازيل في كأس العالم، لكنه لم يخفِ حلمه الأكبر بالعودة إلى ريال مدريد واللعب مجددًا بجوار فينيسيوس ومبابي من أجل حصد دوري الأبطال وألقاب أخرى.

نصيحة اللاعبين

وأشار إلى أن نصيحة كيليان مبابي وإدواردو كامافينجا كانت حاسمة في قراره بالانضمام إلى ليون، بعدما أكدا له أن الدوري الفرنسي تنافسي ومناسب لتطوير مستواه، معبرًا عن تقديره الكبير لدعمهما.

وتطرق إندريك إلى جانب الشهرة، مؤكدًا أنها ليست كما يتخيلها البعض، بل وصفها بأنها من أصعب الأمور التي يعيشها اللاعب، متمنيًا أن يحظى بحياة هادئة يومًا ما.

أما عن لقبه الجديد “الماتادور”، فاكتفى بالقول إن الأيام ستحدد إن كان يستحقه، مشيرًا إلى أن اندفاعه داخل الملعب نابع من حبه للأدرينالين ورغبته في تفريغ طاقته ليصبح أكثر شراسة أمام المرمى.