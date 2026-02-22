ريال مدريد يعلن إصابة سيبايوس بتمزق عضلي

أعلن نادي ريال مدريد عن تعرض لاعب الوسط الإسباني داني سيبايوس لإصابة قوية خلال مشاركته القصيرة أمام أوساسونا في الجولة الخامسة والعشرين من الدوري الإسباني.

وشارك سيبايوس كبديل في الدقيقة 82، أي لأكثر من 10 دقائق فقط، قبل أن يعاني من تمزق عضلي في الساق اليمنى، حسب البيان الرسمي للنادي.

ولم يحدد ريال مدريد مدة غياب اللاعب بدقة، إلا أن صحيفة "كوبيه" الإسبانية أفادت بأن سيبايوس سيبتعد عن الملاعب لمدة لا تقل عن سبعة أسابيع.

وكانت مباراة أوساسونا قد شهدت سقوط ريال مدريد على أرضه بهدفين مقابل هدف وحيد، ما جعل خسارته تتزامن مع تعرض سيبايوس للإصابة، لتزداد معاناة الفريق في هذه المرحلة الحاسمة من الدوري.