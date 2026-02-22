نتنياهو: نعمل على تشكيل تحالف جديد ضد المحورين الشيعي المنهار والسني المتشكل

أعلن رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، خلال افتتاح اجتماع الحكومة، أن إسرائيل تعمل على إنشاء "نظام متكامل من التحالفات" في الشرق الأوسط ومحيطه، في إطار رؤية سياسية جديدة تهدف إلى تشكيل محور إقليمي واسع في مواجهة ما وصفه بالمحاور المتطرفة.

زيارة مرتقبة لمودي وتعزيز التحالفات

وتطرق نتنياهو إلى الزيارة المرتقبة لرئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي، مؤكدًا أن العلاقات بين البلدين شهدت تطورًا ملحوظًا في السنوات الأخيرة، وأن التعاون الثنائي سيتعزز عبر سلسلة قرارات تشمل الجوانب الاقتصادية والسياسية والأمنية.

وأشار إلى أن إسرائيل تتمتع بـ"تحالف فريد وتاريخي" مع الولايات المتحدة، على الصعيدين الدولي والشخصي، لافتًا إلى طبيعة علاقته بالرئيس الأمريكي دونالد ترامب. وشدد في الوقت نفسه على أن هذا التحالف لا يمنع إسرائيل من السعي لإقامة تحالفات إضافية، بل على العكس، تعمل باستمرار على تعزيزها.

وأوضح نتنياهو أن علاقته بمودي تتسم بالصداقة الشخصية والتواصل المستمر، حيث تبادل الطرفان الزيارات الرسمية، وزار كل منهما بلد الآخر، في مؤشر على متانة العلاقات الثنائية.

نظام تحالفات سداسي حول الشرق الأوسط

وكشف نتنياهو عن رؤيته لتأسيس نظام تحالفات أشبه بـ"تحالف سداسي الأضلاع" حول الشرق الأوسط أو داخله، يضم الهند، ودولًا عربية، ودولًا أفريقية، إلى جانب دول من شرق المتوسط مثل اليونان وقبرص، إضافة إلى دول آسيوية أخرى قال إنه سيعرضها بشكل منظم لاحقًا.

وأكد أن الهدف من هذا المحور هو جمع دول "تنظر إلى الواقع والتحديات بموضوعية"، في مواجهة ما وصفه بـ"المحاور المتطرفة"، في إشارة إلى المحور الشيعي المتشدد الذي اعتبره قويًا جدًا، والمحور السني المتشدد الناشئ. واعتبر أن التعاون بين الدول المنضوية في هذا الإطار يمكن أن يحقق مكاسب كبيرة ويعزز قوة إسرائيل ومستقبلها.

برنامج زيارة مودي

من المقرر أن يصل رئيس الوزراء الهندي إلى إسرائيل يوم الأربعاء، حيث سيلقي خطابًا في الكنيست، كما سيشارك في فعالية للابتكار في القدس المحتلة، ويزور مع نتنياهو مؤسسة ياد فاشيم لإحياء ذكرى ضحايا الهولوكوست.

وفي سياق متصل، أعلن نتنياهو عن تعزيز التعاون مع الهند في مجالات التكنولوجيا المتقدمة، وعلى رأسها الذكاء الاصطناعي والحوسبة الكمومية، مؤكدًا أن هذين المجالين ليسا مجرد مستقبل بل يمثلان الحاضر، وأن إسرائيل تسعى لتكون من الدول الرائدة عالميًا فيهما.

مطارات جديدة وتقليص البيروقراطية

على صعيد آخر، أشار نتنياهو إلى قرار اتخذ قبل أسبوع للترويج المتزامن لإنشاء مطار بديل في منطقة تسيكلاغ شمال النقب، موضحًا أن القرار لم يوقع رسميًا بعد. وذكر أنه طلب من وزيرة المواصلات عقد اجتماع عقب مراسم افتتاح دورة الضباط، مشيدًا بإمكانات المنطقة وجاهزيتها للتخطيط والتنفيذ.

وأكد أن تبسيط الإجراءات البيروقراطية أتاح تسريع عمليات التخطيط خلال ستة أشهر تمهيدًا لطرح المشروع للمناقصة، مشيرًا إلى أن العمل في تسيكلاغ أسرع وأسهل مقارنة برامات ديفيد، الذي سيتم تطويره أيضًا مع اختصار الإجراءات.

وأوضح أن إسرائيل بحاجة إلى حقلين جويين إضافيين، مع التطلع مستقبلًا إلى إنشاء حقل ثالث بحري، معتبرًا أن هذه المشاريع تمثل نموذجًا لتقليص البيروقراطية وتسريع التنفيذ.

مستوطنة جديدة في النقب

وفي ختام كلمته، أعلن نتنياهو عن اتخاذ قرار مهم للتخطيط لإقامة مستوطنة جديدة في النقب قرب كريات جات، مخصصة للسكان الحريديم، في ظل تزايد أعدادهم وحاجتهم إلى مساكن.

وأكد أن المشروع يأتي ضمن خطة التنمية المتواصلة والزخم الكبير الذي تشهده منطقة النقب، مشددًا على أن الحكومة ستواصل العمل لتحقيق مزيد من الإنجازات في المنطقة خلال الفترة المقبلة.