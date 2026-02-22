نصائح هاني الناظر الذهبية لترطيب بشرتك خلال شهر رمضان

في ذكرى وفاة الدكتور هاني الناظر، استشاري الأمراض الجلدية الأشهر، أهم نصائحه الذهبية للحفاظ على صحة البشرة، خصوصًا في شهر الصيام، حيث يعاني كثيرون من جفاف الجلد نتيجة قلة شرب الماء والتغيرات الغذائية.

نصائحه كانت دائمًا تركز على التوازن بين الترطيب الداخلي والخارجي، والاهتمام بالنظام الغذائي والحفاظ على رطوبة البشرة بشكل يومي، لتظل صحية وناعمة حتى خلال الصيام الطويل.

نصائح لترطيب البشرة أثناء الصيام



شرب الماء بين الإفطار والسحور

اشربي كمية كافية من الماء على فترات متساوية بعد الإفطار وحتى السحور لتعويض الجسم عن نقص السوائل أثناء الصيام، وهذا يحافظ على نعومة البشرة ويقلل الجفاف.

بدء الإفطار بالشوربة

الشوربة تساعد على تعويض السوائل تدريجيًا وتمنح الجسم فرصة لامتصاص المياه والعناصر الغذائية الضرورية، ما ينعكس على صحة الجلد.

زيادة الخضار والفواكه الطازجة

تناول الخضار والفواكه يحافظ على رطوبة الجسم من الداخل، ويمد البشرة بالفيتامينات والألياف الضرورية لتقليل الجفاف.

تجنب الأطعمة المالحة والمقلية بكثرة

الأطعمة عالية الملح أو الدهون تساهم في فقدان السوائل، وبالتالي تزيد جفاف البشرة.

استخدام المرطبات بعد غسل البشرة

من الأفضل وضع كريم مرطب أو لوشن بعد الاستحمام أو غسل الوجه في الصباح والمساء لتثبيت الرطوبة ومنع جفاف الجلد.

المشي والحركة الخفيفة بعد الإفطار

تساعد على تنشيط الدورة الدموية، ما يعزز وصول الغذاء والرطوبة للبشرة ويجعلها تبدو أكثر حيوية.