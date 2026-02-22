قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
رئيس جامعة القاهرة يعلن صدور القرار الجمهوري بتعيين الدكتورة وسام نصر عميدًا لكلية الإعلام
حسام موافي يحذر: غياب العرق قد يكون جرس إنذار.. ولا علاج من شاشة التلفزيون
الأرصاد: طقس الغد بارد نهارا شديد البرودة ليلا والصغري بالقاهرة 11 درجة
الوزراء: مؤشرات أداء شهرية للمحافظين وقياس رضا المواطنين
متوسط سعر الدولار في مصر اليوم الأحد
دعاء الإفطار رابع أيام شهر رمضان.. كلمات قالها النبي تفتح لك أبواب السماء
الخدمة السرية الأمريكية: مقتل رجل مسلح حاول دخول منتجع ترامب
شوط أول سلبي بين ليفربول ونوتنجهام فورست في الدوري الإنجليزي
توروب في ورطة.. غيابات مؤثرة تضرب الأهلي قبل مواجهة سموحة في الدوري
شوط أول سلبي بين سندرلاند وفولهام بالدوري الإنجليزي
400 جنيه على البطاقة.. ماذا تفعل إذا لم تصلك رسالة منحة التموين؟
سمير عثمان يرفض الاستعانة بخبير أجنبي لرئاسة لجنة الحكام
مرأة ومنوعات

نصائح هاني الناظر الذهبية لترطيب بشرتك خلال شهر رمضان

جفاف البشرة
جفاف البشرة
ريهام قدري

في ذكرى وفاة الدكتور هاني الناظر، استشاري الأمراض الجلدية الأشهر،  أهم نصائحه الذهبية للحفاظ على صحة البشرة، خصوصًا في شهر الصيام، حيث يعاني كثيرون من جفاف الجلد نتيجة قلة شرب الماء والتغيرات الغذائية.

 نصائحه كانت دائمًا تركز على التوازن بين الترطيب الداخلي والخارجي، والاهتمام بالنظام الغذائي والحفاظ على رطوبة البشرة بشكل يومي، لتظل صحية وناعمة حتى خلال الصيام الطويل.

نصائح لترطيب البشرة أثناء الصيام


شرب الماء بين الإفطار والسحور
اشربي كمية كافية من الماء على فترات متساوية بعد الإفطار وحتى السحور لتعويض الجسم عن نقص السوائل أثناء الصيام، وهذا يحافظ على نعومة البشرة ويقلل الجفاف.
بدء الإفطار بالشوربة
الشوربة تساعد على تعويض السوائل تدريجيًا وتمنح الجسم فرصة لامتصاص المياه والعناصر الغذائية الضرورية، ما ينعكس على صحة الجلد.
زيادة الخضار والفواكه الطازجة
تناول الخضار والفواكه يحافظ على رطوبة الجسم من الداخل، ويمد البشرة بالفيتامينات والألياف الضرورية لتقليل الجفاف.
تجنب الأطعمة المالحة والمقلية بكثرة
الأطعمة عالية الملح أو الدهون تساهم في فقدان السوائل، وبالتالي تزيد جفاف البشرة.
استخدام المرطبات بعد غسل البشرة
من الأفضل وضع كريم مرطب أو لوشن بعد الاستحمام أو غسل الوجه في الصباح والمساء لتثبيت الرطوبة ومنع جفاف الجلد.
المشي والحركة الخفيفة بعد الإفطار
تساعد على تنشيط الدورة الدموية، ما يعزز وصول الغذاء والرطوبة للبشرة ويجعلها تبدو أكثر حيوية.

جفاف البشرة في رمضان ترطيب البشرة في رمضان رمضان ترطيب

