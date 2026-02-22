نائب محافظ الشرقية يتفقد مستشفى الإبراهيمية والمركز التكنولوجي والمجزر الآلي

تفقد الدكتور أحمد عبد المعطي نائب محافظ الشرقية مركز ومدينة الإبراهيمية، تنفيذاً لتوجيهات المهندس حازم الأشمونى، محافظ الشرقية بضرورة تكثيف المرور الميداني المستمر للوقوف على مستوى الخدمات المؤداه للمواطنين بمختلف المنشآت والقطاعات الخدمية.

استهل نائب المحافظ جولته التفقدية بمركز الابراهيمية يرافقه الأستاذ يسري راشد رئيس المركز، بزيارة مستشفى الإبراهيمية المركزي، للوقوف على مستوى الخدمة الصحية والعلاجية المقدمة للمرضى والمترددين، والتأكد من انتظام العمل وتواجد الأطباء وهيئة التمريض وفقاً لجداول النوبتجيات المقررة.

كما تفقد نائب المحافظ قسم الإستقبال والطوارئ، واطمأن على تواجد الأطقم الطبية كاملة، واستمع إلى شرح تفصيلي من مدير المستشفى حول أعمال التطوير والتوسعة الجارية بالقسم، والتي تهدف إلى زيادة الطاقة الإستيعابية ورفع كفاءة الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين.

كما توجه نائب المحافظ إلى مدرستي “الشهيد محمد زين العابدين الابتدائية” و“بليغ الثانوية بنات”، حيث تفقد الفصول الدراسية لمتابعة انتظام العملية التعليمية، وأجرى حوارًا مع عدد من المعلمين للتعرف على آرائهم بشأن تفعيل الأنشطة المدرسية وجذب الطلاب، فضلًا عن الاستماع إلى مقترحاتهم لتطوير المنظومة التعليمية.

كما حرص نائب المحافظ علي تفقد المركز التكنولوجي برئاسة المركز، لمتابعة معدلات إنجاز طلبات المواطنين، والوقوف على انتظام سير العمل داخل منظومة الشباك الواحد، مشددًا على ضرورة تيسير الإجراءات وسرعة إنهاء الطلبات بما يحقق رضا المواطنين.

واختتم نائب المحافظ زيارته بتفقد المجزر الآلي، للتأكد من الإلتزام بالإشتراطات الصحية وسلامة إجراءات الذبح داخل المجزر الحكومي، فضلًا عن متابعة جودة وصلاحية اللحوم المعروضة حفاظًا على صحة وسلامة المواطنين.